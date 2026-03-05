В Иране опровергли сообщения о наземном наступлении курдов на границе

Tекст: Катерина Туманова

«Американские СМИ, включая Fox News, несколько минут назад заявили, что тысячи членов курдских группировок проникают в Иран через границы Ирака. Источник в службах безопасности опроверг эту информацию и заявил: «После того, как Америка и Израиль не достигли своих целей на местах, они пытаются сломить дух сопротивления нашего народа с помощью психологических операций», – сказано в сообщении агентства Tasnim.

По словам источника, в провинции Илам, что идет вдоль границы с Ираком безопасно, силы обороны в полной мере защищают территорию и границы Ирана.

«Не беспокойтесь о психологических уловках противника и следите за новостями из надежных СМИ», – посоветовал источник агентства.

В свою очередь, репортеры Tasnim назвали «абсолютной ложью» слова зарубежных СМИ об атаках курдов на Иран. Журналисты в трех провинциях Илам, Керманшах и Западный Азербайджан заявили, что до настоящего момента все новости американских Fox News и Axios о проникновении курдов на территорию Ирана – ложь.

Напомним, израильский телеканал i24News со ссылкой на американские СМИ сообщил о начале наземной операции курдов в Иране.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил о создании условий для смены власти в Иране. США намерены разрушить Иран изнутри чужими руками. В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране.