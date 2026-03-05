Мужчины назвали недостатки современных женщин

Tекст: Алёна Задорожная

«Современные женщины хотят рассчитывать только на мужчину, а нужно полагаться и на себя, потому что жизнь диктует свои правила», – сказал москвич. «Неумение готовить – главный недостаток», – добавляет другой. Еще один молодой человек указал, что некоторые девушки склонны обесценивать старания мужчины, а это недопустимо.

«Говорят, что среди современных женщин есть меркантильные и так называемые тарелочницы. Правда, лично я таких пока не встречал», – признается другой парень. «У современных женщин завышенные запросы и потребности. Они больше сосредоточены на материальных ценностях, а не на внутреннем мире», – соглашается еще один мужчина.

«Современные женщины неинтересны и материалистичны. Им нравится ходить по ресторанам, но не развиваться», – вторит один из опрошенных. «Иногда женщины говорят, что мужчина должен зарабатывать чуть ли не миллион рублей в месяц, чтобы она с ним была. Но тогда встает вопрос о том, что девушка может дать взамен: чувства, эмоции?» – обращает внимание следующий молодой человек.

Немало и тех, кто уверен: у женщин нет серьезных минусов или недостатков. «Я вообще человек простой – какая девушка есть, такой я и рад», – добродушно признается один из опрошенных. «Каждый мужчина видит женщину по-своему. И у нее не должно быть никаких «ред-флагов» или «грин-флагов», – соглашается другой.

Впрочем, проблема не только в современных девушках, но и в самих мужчинах, уточняют респонденты. «Мужчины разучились брать на себя ответственность. Поэтому девушкам приходится взваливать на себя слишком много. Происходит смена приоритетов. Когда все вернется на свои места, тогда ни у кого не будет никаких «ред-флагов», – философски заключил молодой человек.

