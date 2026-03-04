КСИР ударил по крупнейшему дата-центру Amazon в Бахрейне

Tекст: Катерина Туманова

«Эта атака была предпринята с целью выявления роли этих центров в поддержке военной и разведывательной деятельности противника», – приводит агентство Fars объяснение КСИР.

Региональный офис Amazon в Бахрейне, открытый в 2019 году, считается воротами к передовым облачным сервисам Amazon для стран Персидского залива и Ближнего Востока. Этот центр известен во всем мире, особенно благодаря предоставлению услуг наземной станции AWS.

«Согласно официальному отчету Amazon, центру был нанесен значительный ущерб. Два центра в ОАЭ получили прямые попадания, а один центр в Бахрейне также серьезно пострадал физически. Эти атаки привели к отключениям электроэнергии, пожарам и повреждению зданий. Amazon заявила, что процесс восстановления работы сервисов займет время из-за характера повреждений, и попросила своих клиентов сделать резервные копии данных», – добавило агентство.

Также обсуждалась возможность переноса вычислительных нагрузок в альтернативные центры в других частях мира.

Эта атака является частью недавних операций Корпуса стражей исламской революции против центров обработки данных Amazon в Дубае и других стратегических центрах региона.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке. Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом.