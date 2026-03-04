Испания опровергла заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану

Tекст: Катерина Туманова

«Я категорически это отрицаю. Позиция испанского правительства по поводу войны на Ближнем Востоке, бомбардировок Ирана и использования наших баз нисколько не изменилась. У меня нет ни малейшего представления, к чему это может относиться или откуда это могло взяться. Позиция испанского правительства по поводу использования баз и войны на Ближнем Востоке нисколько не изменилась», – заявил в радио Cadena SER Альбарес.

По словам испанского министра, он не представляет, откуда могла взяться иная информация, о которой на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома.

«Честно говоря, сейчас я очень занят. Мы проводим несколько эвакуационных операций. Испанцы, покинувшие Иран, находятся в безопасности в Азербайджане. У меня нет ни желания, ни времени строить предположения. Наша позиция остается неизменной, и я отрицаю любые предположения об изменении», – подчеркнул он.

Напомним, ранее Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.