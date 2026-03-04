В Ираке рассказали о ситуации с цепочками поставок нефти в Ормузском проливе

Tекст: Катерина Туманова

«Внутренние цепочки поставок, или коридоры, между иракскими портами и портами в регионе, то есть за Ормузским проливом в направлении Ирака, по-прежнему функционируют в соответствии с потребностями. Однако цепочки поставок за Ормузским проливом или через него приостановлены для всех типов танкеров», – сообщил он Иракскому информационному агентству (INA).

Он пояснил, что в зоне ожидания в портах Умм-Каср Северный и Умм-Каср Южный, находится около 16 или 17 судов.

«Работа ведется, и процедуры в порту оптимизированы», уточнил аль-Фартуси, добавив, что «существует отдел ISPS (Международная служба безопасности), отвечающий за организацию безопасности в соответствии с международными требованиями, что обеспечивает бесперебойное функционирование, одновременно информируя суда в порту и суда в зоне ожидания о безопасности наших портов».

Аль-Фартуси подчеркнул «необходимость адаптации к нынешним обстоятельствам и защиты портов и судов, пребывающих в портах».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Также власти Ирана заявили, что проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив сейчас невозможен.