Аэропорт Волгограда временно ограничил полеты

СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.
«Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.
Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.
Ромашина: Российские паралимпийцы в отличной форме
Tекст: Валерия Городецкая
Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».
Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.
Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.
Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
Набиуллина объявила о запуске универсального QR-кода для оплаты в 2026 году
Tекст: Валерия Городецкая
Банки обязаны внедрить поддержку универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг с сентября, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций.
«Внедрение универсального QR кода – в этом году. Люди получат, когда он будет внедрен, реальную возможность отсканировать QR-код в любой торговой точке, независимо от того, клиентом какого банка они являются, и смогут оплачивать», – сказала Набиуллина, передает ТАСС.
Она подчеркнула, что это даст гражданам свободу выбора способа оплаты и предотвратит доминирование крупнейших игроков рынка.
Набиуллина также отметила, что правила внедрения универсального QR-кода планируется опубликовать уже в этом месяце.
В июле прошлого года президент России Владимир Путин утвердил закон о введении для оплаты цифрового рубля и универсального QR-кода.
Shaman прокомментировал претензии к латинице на своих афишах
Tекст: Тимур Шайдуллин
Исполнитель Shaman прокомментировал жалобу по поводу латиницы на его афишах, подчеркнув, что действия заявителя требуют внимания правоохранительных органов.
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) высказался по поводу жалобы на использование латиницы на его афишах, передает РИА «Новости».
По мнению артиста, автор претензии действует с определенным умыслом и этим должны заняться правоохранительные органы.
«Автор претензии либо не знает законы Российской Федерации, либо сознательно сообщает о якобы правонарушении, имея некий умысел. И вот с этим как раз предстоит разобраться правоохранительным органам», – заявил Shaman.
Он также напомнил, что многие артисты на российской эстраде используют латиницу для сценических имен. Shaman подчеркнул, что закон, на который ссылается заявитель, не распространяется на фирменные наименования и зарегистрированные товарные знаки, поэтому афиши не нарушают действующее законодательство.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России с 1 марта вступили в силу ограничения на использование иностранных слов на вывесках. Теперь основная информация должна размещаться только на русском языке кириллицей. При этом иностранные слова не запрещаются, они могут использоваться дополнительно.
Ранее Shaman по итогам 2025 года вошел в число самых дорогих артистов на новогодних корпоративах. Также Shaman сохранил лидерство среди российских эстрадных исполнителей по итогам 2025 года.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.
Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.
Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.
«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.
Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.
МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.
Экс-замминистра Иванов заявил о готовности пойти на СВО рядовым
Tекст: Валерия Городецкая
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в Мещанском суде о готовности искупить свою вину на фронте и «погибнуть на военной операции».
Он подчеркнул, что знаком со всеми условиями службы контрактников и выразил желание отправиться в зону спецоперации даже в статусе рядового, чтобы выполнять любые, даже самые сложные задачи, передает РБК.
В ходе заседания Иванов напомнил, что во времена Великой Отечественной войны существовали штрафные батальоны. «За последнее время, по официальной статистике, которая публикуется в газетах и показывается по телевидению, на фронт была отправлена сотня тысяч различных людей, которые были осуждены или находились на этапе следствия, в том числе по схожим со мной статьям. Более того, отправлялись на СВО люди, которые убили 50 человек, которые отравили», – сказал он.
Иванов добавил, что многие чиновники, осужденные по схожим статьям и отправленные на спецоперацию, погибли, однако ему, по формальным причинам, не дают права «защитить родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя». Иванов подчеркнул, что был нужен Министерству обороны в течение десяти лет, а теперь, по его словам, ему отказывают в возможности служить даже в подразделении «Шторм» на передовой.
Бывший чиновник также заявил суду, что находится в хорошей физической форме, обладает тремя высшими образованиями и ученой степенью, но несмотря на нехватку контрактников в армии, военкомат отказал ему в приеме на службу. Иванов считает, что его уже лишили всего – имущества и возможности бороться за себя. «Наказание свое я уже получил», – добавил он.
Напомним, военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.
Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, требовавшего обязать военный комиссариат Москвы ответить на его обращение.
Лавров раскрыл планы Киева подорвать «Турецкий поток» и «Голубой поток»
Tекст: Вера Басилая
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о наличии у украинских властей планов по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», передает РИА «Новости».
Лавров отметил, что подобные действия могут быть направлены на нанесение ущерба мировой экономике и свидетельствуют о террористической сущности киевского режима.
Министр напомнил, что президент России Владимир Путин также упоминал эти угрозы накануне. Ранее Россия уже сталкивалась с диверсиями на стратегических энергетических объектах, что негативно сказалось на стабильности поставок энергоресурсов.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в нападении на российский газовоз у берегов Мальты украинский след даже не пытались скрыть.
Президент России сообщил, что, по данным российских спецслужб, в Киеве при поддержке некоторых западных спецслужб готовится акция по подрыву газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».
Lada зарегистрировала товарный знак для новых автомобилей
Tекст: Тимур Шайдуллин
В России зарегистрирован новый товарный знак Lada Parus, под которым планируется выпуск автомобилей, автозапчастей, аксессуаров и игрушек.
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, сообщает. Как уточняет РИА «Новости», заявка на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а решение о регистрации принято в феврале 2026 года.
Товарный знак Lada Parus теперь позволит компании выпускать не только автомобили и их комплектующие, но и различные аксессуары. Кроме того, под этим брендом могут выйти детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
Документы также предусматривают возможность использования товарного знака для услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Таким образом, Lada Parus может стать новым направлением развития бренда на российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Роспатент. Роспатент за две недели до этого зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» по трем классам товаров и услуг, не раскрывая имя заявителя.
А в июне 2025 года Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, который будет действовать до лета 2035 года.
Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
Tекст: Катерина Туманова
После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.
«Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.
Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.
Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.
Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин обратился к своему коллеге из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжу Туадере с просьбой поделиться впечатлениями о посещении Петербурга.
«Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.
Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.
Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.
Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.
Будапешт раскритиковал протест Украины после освобождения Россией двух венгров
Tекст: Тимур Шайдуллин
Глава МИД Венгрии резко высказался о реакции Киева на освобождение Россией двух мобилизованных венгров из Закарпатья, раскритиковав украинские власти.
Украина утратила здравый смысл – с таким заявлением выступил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет РИА «Новости». Поводом стала реакция Киева на освобождение Россией двух пленных закарпатских венгров, которые ранее были мобилизованы в вооруженные силы Украины.
Как сообщает агентство MTI, Сийярто резко прокомментировал решение МИД Украины вызвать венгерского дипломата для разъяснений. По его словам, Киев «практически полностью утратил здравый смысл, рассудительность или, говоря откровеннее, у украинцев практически кончилось лекарство».
МИД Украины накануне вечером выразил протест по поводу передачи Будапешту двух граждан Украины, этнических венгров, которых ранее мобилизовали в ряды ВСУ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне президент России Владимир Путин освободил и передал Будапешту двух венгров, которые были насильно мобилизованы на Украине и попали в плен к российской армии.
Ранее посла Украины в Будапеште Федора Шандора вызывали в МИД Венгрии после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.
Лихачев заявил о досрочном восстановлении «Ферросплавной-1» в районе ЗАЭС
Tекст: Катерина Туманова
Ремонт высоковольтной линии «Ферросплавная-1», которая снабжает электричеством Запорожскую атомную электростанцию, завершен раньше срока, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.
«Ремонтные бригады Росатома завершили работы по восстановлению высоковольтной линии «Ферросплавная-1» в районе Запорожской АЭС сегодня в 17.40. Это на сутки раньше, чем было запланировано», – цитирует РИА «Новости» главу госкорпорации Алексея Лихачева.
Он добавил, что в четверг МАГАТЭ сообщило о восстановлении и подключении к Запорожской АЭС «Ферросплавной-1» после ремонтных работ, которые длились несмотря на локальный режим прекращения огня, при котором обстрелы Энергодара со стороны ВСУ не прекращались.
«Так, в ночь с 2 на 3 марта прямо в середине жилой застройки, во дворе, окруженном девятиэтажными домами, взорвался артиллерийский снаряд... Слава Богу, обошлось без жертв», – сказал Лихачев.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Лихачев в конце февраля сообщал о том, что у ЗАЭС начал работать режим тишины ради ремонта ЛЭП. ВСУ атаковали дронами дворец культуры в Энергодаре. Киев в марте пытался сорвать ремонт ЛЭП обстрелом Энергодара.
Суд отправил бывшего первого замминистра обороны Цаликова под домашний арест
Tекст: Катерина Туманова
Суд избрал мерой пресечения бывшему первому заместителю министра обороны России Руслану Цаликову домашний арест. Ему предъявлено обвинения по 16 эпизодам, включая создание преступного сообщества и хищения.
«Басманный районный суд города Москвы 5 марта 2026 года удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста на срок один месяц 29 суток в отношении бывшего первого заместителя министра обороны РФ Цаликова Руслана Хаджисмеловича», – сказано в Telegram-канале пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.
Ранее в этот день стало известно, что Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая получения взяток, отмывание денег, создание преступного сообщества и крупные хищения бюджетных средств в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В Минобороны он занимался вопросами расквартирования войск, управления имуществом, строительства и капремонта, финансового контроля, медицины, информационной политики, взаимодействия с правоохранительными органами.
Согласно статье 107 УПК России, домашний арест часто предусматривает запрет на использование интернета, стационарных и мобильных телефонов, почтовой связи. Запрет распространяется и на общение с рядом лиц, перечень которых определяется индивидуально, при этом допускаются звонки адвокату, следователю и экстренным службам.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года. В январе 2026 года он дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
Лавров заявил о стремлении России добиться прекращения ударов по Ирану
Tекст: Вера Басилая
Российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах Москвы и союзников создать атмосферу, исключающую возможность военной операции против Ирана, передает РИА «Новости».
Лавров подчеркнул, что речь идет о поддержке стратегических партнеров, которые страдают от действий Соединенных Штатов и Израиля. По его словам, Россия продолжит конструктивный диалог с этими странами и другими членами мирового сообщества, в том числе в Совете безопасности ООН и Генеральной ассамблее, чтобы укрепить атмосферу, препятствующую агрессивным действиям против Ирана.
Глава МИД также обратил внимание на политику Запада на Ближнем Востоке, отметив, что западные страны старались не допустить продвижения позитивной повестки дня в регионе. Лавров заявил:
«Запад, как сейчас доказала эта ситуация с агрессией против Ирана, действует по принципу «или-или» – «или с нами, или против нас», – заявил Лавров.
Он добавил, что основной принцип Запада – «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй».
Лавров выступил с этими заявлениями в ходе посольского круглого стола, посвященного вопросам урегулирования ситуации вокруг Украины и безопасности на Ближнем Востоке.