Пентагон начал расследование авиаудара по школе в Иране

Tекст: Катерина Туманова

«Военное министерство в настоящее время расследует этот вопрос. Но я еще раз хочу подтвердить, что Военное министерство и вооруженные силы Соединенных Штатов не бьют по гражданским лицам», – процитировало Левитт РИА «Новости».

Напомним, в среду в Иране прошли похороны погибших при ударе США школьниц.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представитель министерства образования Ирана заявил о 175 жертвах среди учителей и школьников за двое суток атак США и Израиля.

Госсекретарь США Марко Рубио пообещал провести расследование возможной причастности американских военных к атаке. Захарова назвала удар по школе в Иране запредельным цинизмом.