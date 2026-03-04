В Белом доме оценили возможность наземной операции США в Иране

Tекст: Катерина Туманова

«На данный момент это не входит в план операции, но я, конечно, никогда не буду исключать военные варианты решения от имени президента США или главнокомандующего», – цитирует ее РИА «Новости».

Левитт добавила, что Дональд Трамп мудро поступает, «делая то же самое», имея в виду допущение любых вариантов развития ситуации на Ближнем Востоке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы за первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона. Трамп заявил, что США располагают почти неограниченными запасами боеприпасов. Газета New York Times выяснила, что Иран готов завершить конфликт.