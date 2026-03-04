Грузия назвала «историческим шансом» рост ее значимости из-за ближневосточного кризиса

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» Бочоришвили сказала, что «в современной ситуации, с учетом геополитического контекста, с изменением цепочек поставок, меняются данности».

«Средний коридор», который проходит через Грузию, приобретает особую значимость, и не замечать это нельзя», – отметила министр.

«Мир и стабильность в регионе Южного Кавказа, отношения Грузии с соседями – Азербайджаном и Арменией, а также отношения между Азербайджаном и Арменией сыграют решающую роль в развитии «Среднего коридора», – заявила Мака Бочоришвили.

«Это исторический шанс для нашего региона стать важнейшим коридором и важнейшим геополитическим местом не только в плане экономики, но и в политическом отношении, когда мы говорим о реализации экономических проектов»,– отметила министр иностранных дел Грузии.

В свою очередь, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью телекомпании «Рустави-2» напомнил о том, насколько важным в нынешних условиях стал авиационный коридор через Грузию.

«Вот преимущество мира в Грузии», – заявил он 4 марта.