Туроператоры разрешили отменять туры в Персидский залив

Туроператоры разрешили аннулировать туры в Персидский залив до 31 марта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Российские туроператоры расширили условия отмены и перебронирования туров в страны Персидского залива, сообщает Ассоциация туроператоров России. Теперь аннуляция туров без штрафов разрешена для поездок с вылетом до 31 марта, тогда как ранее такая возможность предоставлялась только до 8 марта. Туристам предлагается либо перебронировать тур на другое направление, либо перенести даты поездки, либо оставить средства на депозите.

В ассоциации пояснили: «Если в стране временного пребывания возникает угроза безопасности туристов, турист или туроператор вправе потребовать изменения или расторжения договора о реализации туристского продукта в судебном порядке. Поэтому сейчас туроператоры предлагают досудебные варианты решения – перенос поездки, смену направления или аннуляцию тура».

АТОР также сообщила о намерении обратиться к властям с просьбой увеличить срок возврата средств за аннулированные туры до 30 календарных дней. Сейчас деньги должны возвращать в течение 10 календарных дней, однако туроператоры испытывают трудности из-за масштабной работы по вывозу туристов из стран Ближнего Востока.

Ранее туроператоры ввели штрафы за отказ от туров в ОАЭ, в результате чего россияне массово отменяют поездки и сталкиваются с большими финансовыми потерями.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турагентства удерживают не только фактически понесенные расходы, но и суммы, которые гостиницы ОАЭ взыскивают при отмене бронирования.

В среду министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что туроператоры должны полностью возвращать деньги за путевки на Ближний Восток.

А президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.