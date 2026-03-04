Иран заявил о поражении более десяти судов в Ормузском проливе

КСИР заявил о поражении более десяти судов и танкеров в Ормузском проливе с 28 февраля

Tекст: Тимур Шайдуллин

Иран нанес удары по более чем 10 судам, включая танкеры, в Ормузском проливе после событий 28 февраля, когда США и Израиль предприняли нападение. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в беседе с агентством Mehr, пишет ТАСС.

«До сих пор мы поразили более 10 таких судов и танкеров. Президент США Дональд Трамп каждый день твердит об уничтожении Военно-морских сил Ирана, но мы продолжаем поражать их суда. Несчастные, у них нет пути ни назад, ни вперед!» – заявил представитель КСИР.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Он также отметил, что угрозы со стороны Трампа не сдерживают Иран от дальнейших действий в регионе. По его словам, военно-морские силы КСИР готовы к продолжению ответных операций против американских и израильских объектов в Ормузском проливе.

Ранее британские ВМС заявили о пожаре на контейнеровозе у берегов Омана после попадания неизвестного снаряда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Также власти Ирана заявили, что проход нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив сейчас невозможен.



