МИД заявил о праве России ответить на атаку газовоза

МИД заявил о праве на ответные меры после атаки на «Арктик Метагаз»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия оставляет за собой право принять политико-дипломатические меры в ответ на атаку на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море, сообщает МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила: «Оставляем за собой право на принятие политико-дипломатических мер в связи с указанным инцидентом, в том числе в контексте угрозы международному миру и безопасности, которую представляют собой подобные действия».

По заявлению Минтранса России, нападение на газовоз было совершено безэкипажными катерами Украины. Захарова отметила, что такие действия, если они подтвердятся, считаются актом терроризма и грубым нарушением международного права, а также представляют прямую угрозу безопасности морского судоходства. Она подчеркнула, что последствия нападения, учитывая характер груза судна, могут привести к колоссальному ущербу окружающей среде.

Российские загранучреждения в регионе продолжают отслеживать развитие ситуации и при необходимости готовы оказать содействие российским гражданам. Все 30 членов экипажа были спасены, двоим из них оказывается медицинская помощь после полученных ожогов. В операции участвуют МИД, загранпредставительства и компетентные ведомства России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российский газовоз был атакован в Средиземном море украинскими безэкипажными катерами с побережья Ливии.

Эксперт Алексей Анпилогов отметил, что организатором нападения могли быть Британия или Франция и заявил, что подобные инциденты приводят к росту стоимости газа для европейских потребителей.

После нападения два члена экипажа были госпитализированы с ожогами, остальные отправились в Мурманск.



