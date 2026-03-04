Ульянов заявил о взрывах рядом с линией защиты АЭС «Бушер» в Иране

Tекст: Ольга Иванова

Буквально в нескольких километрах от линии физической защиты иранской АЭС «Бушер» фиксируются взрывы, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает РИА «Новости». Он выступил на сессии Совета управляющих МАГАТЭ, где рассматривался вопрос о гарантиях в рамках ДНЯО с Ираном.

По словам Ульянова, «особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС «Бушер». Он подчеркнул, что возможное нарушение целостности этого ядерного объекта может привести к катастрофическим последствиям.

Российский дипломат выразил надежду, что власти США и Израиля осознают возможные последствия своих действий вблизи атомной станции. Ульянов также напомнил, что подобные угрозы требуют особого внимания со стороны международного сообщества и МАГАТЭ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 февраля Росатом заявил, что атомная станция «Бушер» продолжает работать в штатном режиме, несмотря на атаки Израиля и США на Иран.

Ранее иранское телевидение сообщило о громких хлопках в городе Бушер, где строится атомная станция при участии России. Позже глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси отметил, что наличие у Ирана и других стран Ближнего Востока действующих атомных электростанций и исследовательских реакторов увеличивает риски для ядерной безопасности.