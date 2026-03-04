В Приднестровье введен режим жесткой экономии газа

Власти Приднестровья ввели режим жесткой экономии газа

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Приднестровье был введен режим жесткой экономии газа. Решение связано с событиями на Ближнем Востоке, которые привели к критическим сбоям в механизме осуществления поставок природного газа в регион, пишет РИА «Новости».

«В связи с событиями на Ближнем Востоке произошли критические сбои в механизме осуществления поставок природного газа в Приднестровье. Последствия указанных событий привели к существенному снижению объемов поставки газа и, соответственно, к необходимости ограничения потребления природного газа в коммерческих целях и в теплоэнергетике и введен режим жесткой экономии», – заявил министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.

Газ в Приднестровскую Молдавскую Республику сейчас поставляет венгерская компания MET* Gas and Energy Marketing AG. Введение ограничений направлено на предотвращение энергокризиса и сохранение минимально необходимых объемов топлива для жизненно важных объектов.

Ранее в результате аварии на Молдавской ГРЭС и неблагоприятной погоды в Приднестровье произошли перебои с электроснабжением.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине декабря в экономике Приднестровья объявили режим чрезвычайного положения на 30 дней из-за нехватки газа, поступающего в регион при содействии России через европейские страны. Через месяц действие этого режима продлили, а по истечении срока о его отмене не сообщалось.