Власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США

Совбез Ирана сообщил о гибели более 500 военных США при ответных ударах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Более 500 военнослужащих вооруженных сил США погибли в результате ответных ударов Ирана. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В соцсетях он отметил, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху втянули американский народ в несправедливую войну с Ираном, передает ТАСС.

На ваш взгляд Сколько продлится операция США против Ирана? 1-3 дня

Неделю

Месяц

Полгода

Год

Более года

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

По словам Лариджани, теперь Трампу предстоит задуматься, кто для него важнее – Америка или Израиль, учитывая потери более 500 американских военных за несколько дней. Он также подчеркнул, что мученическая смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи обернется для врагов горькой расплатой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после атак США и Израиля в Иране погибли 1045 человек. Ранее Тегеран заявлял о 560 жертвах США после ударов Ирана.

В ответ американцы сообщили, что во время боевой операции против Ирана были убиты трое военнослужащих США и еще пятеро получили тяжелые ранения.