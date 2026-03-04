Эксперт напомнил о новых сроках оплаты услуг ЖКХ

Эксперт Золоев напомнил о новых сроках оплаты услуг ЖКХ

Tекст: Елизавета Шишкова

Изменения в системе оплаты и отчетности жилищно-коммунальных услуг вступят в силу с марта 2026 года, передает Газета.Ru. Новый единый регламент устанавливает, что платежные документы должны поступать гражданам не позднее 5 числа месяца, а срок оплаты переносится на 15 число включительно. Ранее сроки отличались в зависимости от региона и управляющей компании, обычно платежи нужно было внести до десятого числа месяца.

Евгений Золоев отметил: «Изменение в первую очередь направлено на то, чтобы обеспечить своевременную оплату услуг ЖКХ – как правило, к середине месяца граждане получают зарплату и имеют возможность оплатить коммуналку без начисления пеней».

С 1 марта также введены государственные тарифы на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. Для домов с природным газом ответственность за обслуживание возлагается на газораспределительную организацию, для домов со сжиженным газом – на поставщика соответствующего газа, а при баллонном газоснабжении работы выполняет уполномоченный поставщик. Управляющие компании должны будут актуализировать данные об обслуживающих организациях, корректировать договоры, учитывать возможное изменение стоимости услуг при составлении бюджета и информировать жильцов о новых правилах.

Еще одним новшеством стал ежегодный отчет управляющих компаний, товариществ собственников жилья и кооперативов. С марта 2026 года они обязаны размещать в ГИС ЖКХ подробную информацию о доме, выполненных работах, расходах и претензионной деятельности. Это позволит жильцам оценивать, как расходуются их средства.

Также с 1 марта 2026 года внедряются электронные паспорта многоквартирных домов. Эти цифровые документы будут содержать все сведения о здании, включая статус аварийности и состояние инженерных систем. Эксперт считает, что электронные паспорта повысят эффективность управления жилым фондом и упростят планирование ремонтов.