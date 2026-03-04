ArtMasters станет частью Международного фестиваля молодежи 2026 года

Заседание Наблюдательного совета Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters прошло в Москве под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.
В обсуждении приняли участие представители правительства, министерств, ведущих образовательных и культурных организаций, а также лидеры медиарынка. Эксперты подвели итоги 2025 года и утвердили стратегию развития проекта на 2026 год, отметив устойчивый рост числа участников и расширение экосистемы ArtMasters.
Сергей Кириенко подчеркнул влияние проекта на профессиональное будущее молодежи: «Ключевой результат «АртМастерс» – это реальное влияние проекта на судьбы участников. Недавно мы провели опрос, который показал, что 95% финалистов значительно повысили свой профессиональный статус, получив признание и ресурсы для реализации идей. Каждый третий участник трудоустроился в ведущие компании креативного сектора. Важно и то, что помимо коммерческих компаний ребят активно поддерживает Президентский фонд культурных инициатив»
Особое внимание на заседании уделили международному развитию чемпионата. В 2026 году ArtMasters станет частью Всемирного фестиваля молодежи, представив глобальное направление командных соревнований ArtMasters Open. Запланированы командные состязания по направлениям «Кино» и «Музыка» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.
Наблюдательный совет также решил интегрировать чемпионат «АртМастерс» с системой образования: статус финалиста и победителя теперь включат в перечень индивидуальных достижений при поступлении в профильные вузы. Для победителей юниорской категории будут организованы творческие смены в ведущих детских и молодежных центрах страны. Кроме того, принято решение о переходе на российское профессиональное оборудование для проведения чемпионата в рамках политики импортозамещения.