В России утвердили новый ГОСТ для маникюра

Tекст: Елизавета Шишкова

В России с 30 апреля начнет действовать новый ГОСТ на маникюр и педикюр, сообщает РИА «Новости». Документ детально регламентирует оказание услуг по уходу за ногтями и кожей рук и стоп, включая последовательность процедур, список используемых инструментов, материалов и ориентировочную продолжительность сеанса.

Разработаны специальные карты типовых технологических процессов для классического, аппаратного, препаратного и комбинированного маникюра и педикюра, а также для услуг по уходу за кожей, укреплению и моделированию искусственных ногтей. В таких картах описываются этапы процедуры, от подготовки кутикулы до финального увлажнения.

Для классического маникюра стандартом предусмотрено выполнение процедуры за 45-60 минут, начиная с оформления края ногтей и увлажнения кутикулы. Далее следует обработка кутикулы, шлифовка ногтевой пластины и повторное увлажнение. На выравнивание натуральных ногтей рекомендуется тратить 70-90 минут с четкой последовательностью этапов: очистка, нанесение грунтовки и геля, опиливание, шлифовка и завершающее покрытие.

В документе также даются определения профессиональным терминам, таким как ногтевые шаблоны, типсы, акригель и карта клиента. В Росстандарте заявили: «Документ направлен прежде всего на повышение уровня безопасности и качества услуг, защиту жизни и здоровья граждан, а также формирование добросовестной конкуренции на рынке».

ГОСТ будет применяться на добровольной основе, организации и индивидуальные предприниматели смогут использовать его по желанию или при наличии соответствующих ссылок в договорных обязательствах.

