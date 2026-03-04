The New York Times: Иран заявил о готовности завершить конфликт

Tекст: Ольга Иванова

Иран выразил готовность к обсуждению прекращения конфликта после ударов США и Израиля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times. По данным издания, сразу после начала атак иранская сторона через посредников направила сигнал американской разведке о возможности диалога.

Газета отмечает, что представители иранской разведки уже на следующий день после ударов через посредников обратились к ЦРУ с предложением обсудить условия деэскалации ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана в конце февраля.

Израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи близ Тегерана.

ВВС Ирана разбомбили американские военные базы в Персидском заливе.