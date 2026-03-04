Главы более 100 городов предложили расширить сеть молодежных центров по России

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 100 глав городов из 79 регионов страны подготовили предложения по развитию молодежной политики для Народной программы «Единой России», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Презентация решений состоялась 3 марта на площадке проекта ВАРМСУ «Муниципальный диалог». Ключевым предложением стало расширение сети молодежных центров и пространств, что было поддержано всеми участниками.

По словам председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Артема Метелева, программа «Регион для молодых» продлена до 2030 года и реализуется Росмолодежью, однако для полноценной поддержки инициатив необходимы дополнительные меры, которые предложили градоначальники.

Среди них – открытие молодежных пространств на базе свободных государственных объектов и вовлечение бизнеса для инвестиций в такие проекты. Кроме того, участники предложили меры по развитию социальной и гражданской активности, профилактике негативных явлений среди молодежи, обновлению материальной базы детских лагерей и развитию наставнических программ.

Важной задачей также названо использование городской среды для воспитания молодежи с учетом культурного кода территорий. По итогам сессии часть идей уже начала внедряться Росмолодежью, другие инициативы требуют изменений в законодательстве и будут проработаны профильным комитетом Госдумы. Лучшие предложения войдут в Народную программу «Единой России».