Кравцов сообщил о запуске пробного ЕГЭ на «Госуслугах»

Tекст: Ольга Иванова

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что совместно с Рособрнадзором ведется работа над внедрением новых сервисов на платформе «Госуслуги», передает ТАСС. Среди новшеств планируется возможность пройти пробный ЕГЭ, а также получить доступ к результатам экзамена.

Кравцов отметил, что через новые сервисы можно будет не только ознакомиться с результатами, но и подать заявление на участие в ЕГЭ, а при необходимости – подать апелляцию. Министр подчеркнул, что цель изменений – сделать услуги для выпускников и родителей максимально удобными и прозрачными.

По словам Кравцова, все предлагаемые нововведения обсуждаются в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отдельные пункты проведения ЕГЭ с 2026 года начнут переходить на российскую операционную систему Linux для повышения информационной безопасности экзаменов.

Замглавы Рособрнадзора Игорь Круглинский ранее заявил, что отмена ЕГЭ возможна только при наличии хорошо проработанной альтернативы, которой на данный момент нет.