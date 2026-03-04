РСТ: Около 4 тыс. российских туристов вернутся сегодня из ОАЭ

Tекст: Ольга Иванова

Около 4 тыс. российских туристов сегодня вернутся из Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает ТАСС. По данным члена правления Российского союза туриндустрии Артура Мурадяна, к концу дня в ОАЭ останутся примерно 40 тыс. граждан России.

«На текущий момент я оцениваю, что порядка 7,5 тыс. уже вывезено. Это с учетом утренних рейсов, которые сегодня состоялись», – заявил эксперт. Он добавил, что темпы вывоза составляют около 4 тыс. человек в сутки, и этот показатель соответствует возможностям авиаперевозчиков.

Мурадян уточнил, что речь идёт как об организованных, так и о самостоятельных туристах. Кроме того, российская авиакомпания приступила к вывозу туристов с Ближнего Востока, отправив первый прямой рейс на самолёте Ту-214 из Маската в Москву, время в пути составило около семи часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиакомпания Red Wings начала вывоз туристов с Ближнего Востока, отправив первый прямой рейс из Маската в Москву на Ту-214.

Авиакомпания S7 отправила первый вывозной рейс с туристами из Дубая в Новосибирск.

Вице-президент АТОР Артур Мурадян заявил о возвращении в Россию крупной группы отдыхающих.