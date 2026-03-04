Пентагон заявил о расширении ударов вглубь территории Ирана

Пентагон сообщил о планах расширения ударов по регионам внутри Ирана

Tекст: Тимур Шайдуллин

Соединенные Штаты планируют расширить удары по территории Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн. По его словам, Вашингтон намерен наносить удары все глубже, чтобы создать больше пространства для маневра американских вооруженных сил, передает ТАСС.

Генерал отметил: «Теперь мы начнем расширять удары вглубь, нанося удары по иранской территории все глубже и создавая дополнительное пространство для маневра американских вооруженных сил».

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские силы за первые три дня конфликта нанесли серьезный ущерб коммуникационным системам на семи базах Пентагона.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США располагают почти неограниченными запасами боеприпасов, но этот уровень его не устраивает.

До этого в среду стало известно, что количество погибших в результате атак американских и израильских сил по иранской территории достигло 1045 человек.



