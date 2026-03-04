  • Новость часаМинфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    4 марта 2026, 17:59 • Новости дня

    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Британия поддержала обновленную концепцию Макрона по ядерному сдерживанию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лондон выразил одобрение инициативам Парижа по реформированию сотрудничества в сфере ядерной безопасности, отметив значимость совместных действий для европейской стабильности.

    Великобритания поддержала обновленную ядерную доктрину Франции, предложенную президентом Франции Эмманюэлем Макроном, передает ТАСС. В заявлении канцелярии премьер-министра Кира Стармера говорится: «Мы приветствуем предложения, выдвинутые президентом Макроном, по более тесному сотрудничеству с союзниками по ядерным вопросам». Также отмечено, что Британия и Франция намерены совместно предотвращать угрозы в адрес Европы.

    Концепция Макрона предполагает продвинутую систему сдерживания, в том числе засекречивание состава французских ядерных арсеналов. Это направление представлено Парижем как новый этап укрепления безопасности на европейском континенте.

    В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерное сдерживание остается основой глобальной стабильности, однако важно помнить о необходимости соблюдения режима нераспространения ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 марта президент Франции Эмманюэль Макрон представил концепцию «продвинутого сдерживания» и распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в арсенале страны. Он также заявил о засекречивании состава ядерных арсеналов.

    Доктрина Макрона предполагает участие в программе ядерного вооружения партнеров Франции по Евросоюзу. Власти Германии уже начали участвовать в этой программе, власти Польши выразили желание присоединиться.

    В тот же день в ответ на инициативу Макрона пользователи французских соцсетей обрушились на президента с критикой и обвинили его в предательстве национальных интересов.

    А МИД России назвал заявления Парижа об увеличении ядерного арсенала опасным и дестабилизирующим фактором на фоне антироссийской риторики НАТО.

    5 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова

    Бывшему замглавы Минобороны Цаликову предъявили обвинения по 16 эпизодам

    СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны Цаликова
    @ Алексей Майшев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.

    В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.

    «Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.

    Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.


    5 марта 2026, 21:21 • Новости дня
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    @ Jakub Porzycki/NurPhoto/Reuters

    Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.

    Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.

    Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.

    Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.

    Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.

    При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.

    Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 09:40 • Новости дня
    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского

    Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»

    Фицо заявил об отсутствии веры словам Зеленского
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».

    «Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.

    Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.

    Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.

    Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.

    Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».

    Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.

    Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.

    5 марта 2026, 18:20 • Новости дня
    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины

    Полянский сообщил о признании ЕС опасности проникновения оружия с Украины

    В ЕС впервые признали опасность нелегального ввоза оружия с Украины
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия в рабочем документе впервые признала опасность обратного нелегального трафика оружия с Украины в страны Европы.

    Европейская комиссия признала риск нелегального ввоза оружия с Украины в страны Евросоюза. На заседании Постоянного совета ОБСЕ постпред России Дмитрий Полянский заявил, что эксперты ЕС в рабочем документе к новой директиве по борьбе с незаконным трафиком оружия указали на возможность появления миллионов единиц нелегального огнестрельного оружия, сообщает ТАСС.

    Полянский подчеркнул, что Россия неоднократно предупреждала о том, что оружие, поставляемое на Украину, может быть разворовано и в итоге использоваться против европейцев. Дипломат заявил: «Сколько раз мы предупреждали о том, что поставляемое на Украину оружие разворовывается при прямом попустительстве нынешней власти и скоро начнет стрелять в самих европейцев? Этой проблемой наконец-то озаботилась Еврокомиссия».

    По информации Еврокомиссии, с 2022 года количество преступлений с применением огнестрельного оружия на Украине увеличилось на 5000%. Полянский напомнил, что закупка вооружения для Киева финансируется за счет европейских налогоплательщиков.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что на Украине украдено почти полмиллиона единиц оружия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова также отмечала, что западное оружие с Украины уже попало на черные рынки и это грозит Европе катастрофическими последствиями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    5 марта 2026, 10:01 • Новости дня
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    WP: Премьер Испании Санчес бросил вызов Трампу из-за низкого рейтинга
    @ Guillermo Gutierrez Carrascal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке из-за низкого рейтинга, решив заработать очки на непопулярности американского лидера в стране, сообщает The Washington Post.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес резко выступил против позиции президента США Дональда Трампа в вопросе войны на Ближнем Востоке, публично осудив американско-израильские удары по Ирану и отказавшись уступать торговому давлению Вашингтона, сообщает The Washington Post.

    Санчес заявил: «Мы не будем соучастниками того, что вредно для мира или противоречит нашим ценностям и интересам, даже чтобы избежать чьих-то репрессалий». Он также напомнил об уроках 2003 года, когда США втянули Испанию в войну в Ираке.

    На фоне эскалации конфликта Санчес отказался разрешить использование военных баз Испании для операций США, что привело к выводу с территории страны 12 топливозаправщиков KC-135. После этого Трамп в свою очередь пригрозил полностью прекратить торговлю с Испанией и поручил министру финансов заблокировать любые сделки с Мадридом.

    На этом фоне Санчес встретил одобрение левых политиков как внутри страны, так и в Европе, тогда как оппозиция обвинила его в нанесении ущерба национальным интересам.

    По мнению аналитиков, Санчес сознательно идет на конфронтацию с Трампом, рассчитывая на его непопулярность среди испанских левых избирателей и ставя на свою политическую выживаемость.

    «Если мы сосредоточимся только на интересах Педро Санчеса, я думаю, это будет выгодно всем», – сказал Луис Орриолс, политолог из Мадридского университета имени Карлоса III, отметив, что Санчесу нечего терять, учитывая, что мало кто верит в его шансы на предстоящих выборах.

    «Негативные последствия такой позиции будут ощущаться в среднесрочной и долгосрочной перспективе, и Педро Санчес не останется у власти ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе», – сказал Орриолс.

    Премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Трамп заявил о разрыве всех торговых связей с Испанией. Глава Белого дома выразил готовность задействовать испанские базы вопреки запрету Мадрида.

    Позже Белый дом объявил, что Испания согласилась помочь США в операции против Ирана.

    Однако министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес опроверг заявление Белого дома о сотрудничестве с США по Ирану.

    5 марта 2026, 18:48 • Новости дня
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
    @ Danylo Antoniuk/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Украины выступил с угрозой в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировавшего предоставление финансового кредита от Евросоюза Украине, намекнув на возможную передачу его адреса военным.

    Украинский лидер Владимир Зеленский сделал резкое заявление после решения Будапешта заблокировать финансовую помощь Украине со стороны Евросоюза. Он заявил: «Дадим адрес этого человека нашим Вооруженным силам – пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке», цитирует Зеленского РИА «Новости».

    Как отмечает агентство, Зеленский вел речь о венгерском премьер-министре Викторе Орбане. Ранее Зеленский уже не раз допускал неуважительные высказывания в адрес Орбана, в частности после заявлений главы венгерского правительства о нецелесообразности приема Украины в ЕС. Венгерский премьер также критиковал западных политиков, которые, по его словам, закрывают глаза на коррупцию на Украине и преувеличивают успехи Киева в проведении реформ.

    Премьер Венгрии также подчеркивал, что венгерские деньги должны использоваться для развития собственной страны, а не идти, как он выражался, «на позолоченные ванные украинских олигархов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники рассчитывали на завершение переговоров с Будапештом по разблокировке кредита для Киева к 1 марта.

    Ранее Венгрия заблокировала предоставление Украине займа от Евросоюза на сумму 90 млрд евро и выступила против принятия двадцатого пакета санкций против России после прекращения прокачки нефти Украиной по трубопроводу «Дружба».

    До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский обманывает западные страны, утверждая о невозможности прокачки сырья по якобы поврежденному трубопроводу.


    5 марта 2026, 18:00 • Новости дня
    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
    «Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
    @ REUTERS/Leonhard Foeger

    Tекст: Илья Абрамов

    Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.

    Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.

    Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.

    Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.

    Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.

    Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.

    США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.

    На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.

    Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.

    Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».

    Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.

    Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.

    5 марта 2026, 10:24 • Новости дня
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    Politico: Трамп не смог добиться поддержки Европы в войне с Ираном
    @ Presidential Office of Ukraine/picture alliance/SvenSimon-The/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американский президент Дональд Трамп столкнулся с неожиданным сопротивлением ключевых европейских союзников, отказавшихся участвовать в военной кампании Вашингтона на Ближнем Востоке.

    Трамп осознал ценность союзников после года критики в их адрес, однако столкнулся с отказом в поддержке военной операции, пишет Politico.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер запретил американским бомбардировщикам взлетать с британских баз для ударов по Ирану.

    Аналогичную жесткую позицию занял испанский премьер Педро Санчес, осудивший действия Вашингтона, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал войну опасной и противоречащей международному праву.

    Глава Белого дома выразил разочарование позицией Лондона: «Мы имеем дело не с Уинстоном Черчиллем».

    Разногласия грозят перерасти в торговое противостояние, поскольку Трамп уже пригрозил разорвать экономические связи с Мадридом, назвав испанское правительство «ужасным».

    Американские самолеты-заправщики были вынуждены покинуть Испанию и временно перебазироваться во Францию.

    Единственным исключением стала Германия, канцлер которой Фридрих Мерц получил похвалу от американского лидера за предоставление авиабазы Рамштайн. Трамп отметил, что Берлин позволил использовать определенные зоны для посадки, хотя Вашингтон не требует прямого участия немецких солдат в боях.

    Напомним, Трамп резко критиковал Стармера за нежелание участвовать в ударах по Ирану. Глава Белого дома также пригрозил полностью прекратить торговые отношения с Испанией из-за позиции Мадрида. Американский лидер заявил о готовности задействовать испанские военные базы вопреки запрету местных властей.

    5 марта 2026, 19:38 • Новости дня
    Зеленский связал ремонт нефтепровода «Дружба» с выделением кредита ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление нефтепровода «Дружба» может занять месяц-полтора, но только если Евросоюз найдет способ обойти блокировку кредита для Украины на сумму 90 млрд евро, заявил Владимир Зеленский.

    На встрече с правительством Зеленский подчеркнул, что сам бы не стал восстанавливать трубопровод, но европейские страны могут заблокировать финансирование, если работы не начнутся, передает ТАСС. Он уточнил, что по информации «Нафтогаза», запуск нефтепровода возможен в течение полутора месяцев, однако это не означает полное восстановление разрушенных участков.

    Также Зеленский заявил, что не допустит независимую комиссию для оценки состояния нефтепровода. По его словам, Украина является независимым государством и представители Еврокомиссии должны доверять предоставленной Киевом информации о разрушениях. «Я не думаю, что представители Еврокомиссии нам не доверяют», – добавил он.

    Ранее Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие. Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через трубопровод «Дружба». Сообщалось, что Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».

    5 марта 2026, 10:43 • Новости дня
    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном

    Politico: Правительство Стармера готовится к долгосрочному конфликту с Ираном

    Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Британское правительство готовится к затяжному конфликту с Ираном, который уже отражается на оборонных возможностях страны и росте цен на энергоносители, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, подразделения чиновников перераспределяются между ключевыми министерствами, включая Министерство обороны, МИД и ведомства по вопросам энергетики и торговли, чтобы справиться с новыми вызовами.

    Как сообщили несколько представителей госслужбы на условиях анонимности, перестановки рассчитаны на период от трёх до четырёх месяцев. По словам третьего источника, внутренние оценки правительства не всегда столь конкретны, однако есть понимание, что последствия войны будут ощущаться долго. В центре внимания властей – защита британских военных объектов и персонала, а также обеспечение стабильности энергетического рынка и международной торговли.

    Министр финансов Джеймс Мюррей заявил в эфире Times Radio: «Я не собираюсь вдаваться в детали того, что произошло. Но могу сказать, что мы в последние недели наращивали оборонительные возможности». По словам чиновников, действия США и Израиля оказались масштабнее, чем ожидалось, как и реакция Ирана, которую в Лондоне назвали «хаотичной».

    Британские военные усилили меры безопасности из-за массовых протестов в Иране и увеличения военного присутствия США в Персидском заливе. Правительство также держит в фокусе вопрос поддержки Украины, подчёркивая связь ситуации на Ближнем Востоке с войной на Украине: эксперты из Украины помогут сбивать иранские беспилотники.

    Эксперт RAND Europe Джейкоб Паракилас считает, что конфликт не потребует огромных дополнительных ресурсов от Британии, однако призывает не терять бдительности. В то же время в МВД и службах безопасности страны отслеживают возможное усиление террористических угроз на фоне происходящего в регионе.

    Национальный центр кибербезопасности предупредил организации о необходимости пересмотреть системы защиты. Пока прямой киберугрозы с иранской стороны не зафиксировано, однако ситуация может быстро измениться. МИД, в свою очередь, координирует беспрецедентную эвакуацию сотен тысяч британцев из региона.

    Особое беспокойство вызывают энергетические риски. Starmer подчеркнул в парламенте: «Вопрос энергетических поставок сейчас очень серьёзен. Мы делаем всё возможное вместе с союзниками, чтобы сохранить стабильность». Если конфликт затянется, счета за энергию для британских семей могут вырасти более чем на 500 фунтов этим летом.

    Варианты сопровождения коммерческих судов в Ормузском проливе, а также переговоры с Катаром, Саудовской Аравией, BP и Shell обсуждаются на высшем уровне. Несмотря на действующий ценовой потолок на электроэнергию, в правительстве признают: при дальнейшем обострении кризиса могут понадобиться новые меры поддержки населения.

    Рост цен на энергоносители может вынудить Банк Англии приостановить снижение ключевой ставки, отмечают экономисты. В случае долговременного шока ставка может вновь превысить 4%, что осложнит борьбу с инфляцией и ударит по финансовым возможностям правительства.

    Ранее AP писало, что обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало результатом отказа Британии участвовать в ударах по Ирану, несмотря на давление со стороны президента США.

    Во вторник экономист Василий Колташов и политолог Александр Рар предсказали Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    5 марта 2026, 17:05 • Новости дня
    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана

    Политолог Лукьянов: Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани после инцидента с БПЛА

    Эксперты назвали инцидент с дронами в Нахичевани возможной провокацией против Ирана
    @ Chen Junfengmulatuofu/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удар дронов по Нахичевани может оказаться как случайностью на фоне масштабной эскалации, так и целенаправленной провокацией. Однако Азербайджан, равно как и Турция, постараются избежать вовлечения в конфликт, действуя максимально сдержанно. Также в качестве ответной меры Баку может усилить военное присутствие в Нахичевани. Такое развитие событий допустили в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политологи Федор Лукьянов и Тимофей Бордачев.

    «Когда начинается крупная акция с элементами авантюризма, расползание насилия и боевых действий практически неизбежно», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай». Он отметил, что Иран – исходя из соотношения сил – не может одержать победу в конфликте военным путем.

    «Единственный выход в такой ситуации – это создание нетерпимого хаоса вокруг: в том числе в Персидском Ормузском проливах, – чтобы цена этой дестабилизации ударила по атакующим, прежде всего США и их союзникам. Чем больше вокруг инцидентов, тем выше градус», – добавил собеседник.

    Вместе с тем, судить о том, была ли это намеренная атака Ирана по Азербайджану или это случайность, не представляется возможным, заметил Лукьянов. «Ответит ли Баку? Влезать в конфликт активным образом – чрезвычайно рискованно», – рассуждает политолог. Впрочем, он допускает, что азербайджанская сторона использует произошедшее в своих интересах.

    «Например, власти республики могут усилить присутствие ВС Азербайджана в регионе, – предположил эксперт. – Переброска возможна сухопутным маршрутом через территорию Армении. Пойдет ли на это Баку, и последует ли ответ Еревана в таком случае?».

    Схожей точки зрения придерживается Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». По его мнению, падение дронов может быть случайностью. «Когда присутствует такая военная сумятица, иногда происходят такого рода инциденты», – отметил он. В то же время, можно допустить, что произошедшее – провокация, добавил собеседник. «Я не стал бы полностью исключать ни того, ни другого», – сказал политолог.

    Также Бордачев усомнился в том, что Азербайджан будет предпринимать резкие шаги в отношении Ирана. По его мнению, Баку постарается вести себя максимально сдержано, равно как и Турция – чтобы избежать вероятности быть втянутыми в конфликт.

    «Американцы то уйдут, Израиль тоже неизвестно, насколько жилец в долгосрочной перспективе, а тюркам с персами еще жить бок о бок», – указал Бордачев в своем Telegram-канале.

    Военный эксперт Владислав Шурыгин, в свою очередь, полагает, что удар БПЛА – спецоперация американцев по втягиванию в противостояние с Ираном Азербайджана. По его мнению, цель – блокировать Исламскую республику со стороны Каспия. «С большой долей вероятности для атаки могли быть использованы геранеподобные дроны, запущенные из акватории Черного моря. Впрочем, для запуска могла также использоваться территория Армении, где сегодня находятся мощные резидентуры Израиля и США», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Ранее в четверг в Азербайджане сообщили о падении дронов, запущенных с территории Ирана. Как уточнили в азербайджанском МИД, один из БПЛА упал на здание терминала международного аэропорта, второй – рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки зданию аэропорта был нанесен ущерб, а двое гражданских лиц получили ранения.

    В министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Ирана в Азербайджане Моджтаба Демирчилу, чтобы выразить протест и вручить соответствующую ноту, сообщили в ведомстве. «Мы требуем от Исламской республики Иран в кратчайшие сроки прояснить инцидент, дать объяснения и принять необходимые срочные меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Азербайджанская сторона оставляет за собой право принять соответствующие ответные меры», – говорится в заявлении МИД.

    В минобороны республики подчеркнули, что инцидент не останется без ответа. «Министерство обороны готовит необходимые ответные меры для защиты территориальной целостности и суверенитета нашей страны, обеспечения безопасности гражданского населения и гражданской инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

    Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту удара беспилотниками. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что расценивает удар как теракт против республики. По его мнению, целью были гражданские объекты.

    «Официальные лица Ирана должны дать разъяснения, принести извинения азербайджанской стороне», – сказал политик, выступая на заседании совета безопасности. Вооруженным силам Азербайджана поручили подготовить и осуществить ответные меры после атаки Ирана на Нахичевань, подчеркнул Алиев. Он также добавил, что республика не собирается принимать участие в операциях против Ирана.

    В свою очередь генштаб ВС Ирана отверг обвинения в запуске дронов. «Исламская республика, уважая суверенитет всех соседних государств, в особенности братских мусульманских стран, отрицает запуск БПЛА в сторону Азербайджана», – говорится в заявлении, его цитирует РИА «Новости». По версии Тегерана, атаку совершил Израиль, чтобы испортить отношения между исламскими государствами.

    Накануне минобороны Турции сообщило, что силы ПВО НАТО перехватили летевшую по баллистической траектории ракету, которая была запущена из Ирана. Она направлялась в сторону республики после пересечения воздушного пространства Ирака и Сирии. Обломки боеприпасов упали в районе Дертиол провинции Хатай. Анкара заявила о готовности к ответным действиям.

    «Наша решимость и возможности по обеспечению безопасности нашей страны и нашего любимого народа находятся на самом высоком уровне. Все необходимые меры по защите нашей территории и воздушного пространства будут предприняты без колебаний. На любые враждебные действия будет дан ответ в рамках международного права», – подчеркнул глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

    По данным The New York Times, целью выпущенной баллистической ракеты была военная база Инджирлик, где размещен «значительный контингент» ВВС США. Тегеран тоже отверг обвинения. Вооруженные силы Ирана уважают суверенитет Турции и не запускали ракет по ее территории, сказано в заявлении военнослужащих, которое приводит канал AsharQ.

    Напомним, совместная агрессия США и Израиля против Ирана началась 28 февраля. Целью операции, как заявляют в Вашингтоне, стало не только недопущение развития иранской ядерной программы, но и смена режима. Дональд Трамп обратился к иранским силовикам с призывом сложить оружие, а гражданам предложил выйти на улицы и «сбросить иго тирании».

    В результате ударов погибли сотни человек, включая значительную часть руководства Исламской республики, включая верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции. В ответ Тегеран ударил ракетами и беспилотниками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

    5 марта 2026, 09:01 • Новости дня
    Таможня Германии разъяснила запрет ЕС на вывоз предметов роскоши в Россию

    Tекст: Дарья Григоренко

    Таможенные органы Германии разъяснили порядок применения санкций Евросоюза при вывозе предметов роскоши в Россию.

    В пресс-службе федеральной таможни Германии уточнили: «Запрещается прямо или косвенно продавать, поставлять, перевозить или экспортировать предметы роскоши физическим или юридическим лицам, организациям или структурам в России либо для использования в России. Если иное не указано в перечне, запрет распространяется на товары стоимостью более 300 евро за штуку», передает РИА «Новости».

    Таможенники разъясняют, что под косвенными поставками понимаются передачи через третьих лиц и отправки товаров с расчетом, что они в итоге окажутся в России. Перечень запрещенной к экспорту продукции закреплен в приложении к санкционному регламенту Евросоюза. Туда входят ювелирные изделия, часы, кожа, сумки, одежда, аксессуары, дорогостоящие вина и другие товары, стоимость которых превышает пороговые значения.

    Кроме предметов роскоши, под ограничения попадает высокотехнологичная продукция, электроника, IT-компоненты, товары и технологии двойного назначения, оборудование для авиационной и морской отраслей, а также отдельные промышленные и химические товары.

    Как сообщили в таможенной службе Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с предметами роскоши дороже 300 евро за штуку, может грозить изъятие товаров и судебное разбирательство. При выявлении таких покупок пассажира могут не допустить к вылету и привлечь к ответственности.

    В конце декабря таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям.

    Ранее Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего гражданина Германии к пяти годам лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию на сумму примерно 5 млн евро.

    5 марта 2026, 12:13 • Новости дня
    Лавров: Запад пытался развалить Россию через конфликт на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что политика Запада по принципу «или с нами, или с Россией» продолжает определять отношения вокруг Украины.

    Сергей Лавров на посольском круглом столе по вопросам урегулирования ситуации на Украине отметил, что подход Запада «или с нами, или с Россией» не исчез за последние годы, передает РИА «Новости».

    Министр подчеркнул, что этот принцип особенно проявился в попытках втянуть Украину в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения о пагубности таких действий, которые, по его словам, российская сторона озвучивала еще с Мюнхенской речи Владимира Путина в 2007 году.

    Лавров также заявил, что целью действий Запада было ослабление России и нанесение ей стратегического поражения с помощью украинского режима. Он добавил, что Запад изначально готовился к войне против России чужими руками и преследовал цель максимального ослабления и развала страны.

    «Целью готовившейся и в итоге развязанной Западом руками украинского режима войны против России является ослабление... нанесение стратегического поражения нашей стране», – заявил Лавров.

    Вместе с тем, глава МИД отметил, что Россия не подозревает США в использовании переговоров по урегулированию ситуации на Украине в качестве ширмы. По словам Лаврова, российская сторона находится в прямом контакте с американскими коллегами и не видит оснований считать эти переговоры отвлекающим маневром.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что ряд западных стран пытаются затянуть на дно весь мир, готовясь к войне с Россией.

    5 марта 2026, 18:42 • Новости дня
    Постпред России при ОБСЕ заявил о ставке Запада на провал диалога по Украине

    Полянский обвинил ЕС и НАТО в подталкивании Киева к срыву переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский подчеркнул, что Москва по-прежнему поддерживает переговоры по Украине, но видит давление ЕС и НАТО на Киев с целью их срыва.

    Ряд стран в Евросоюзе и НАТО делают ставку на провал переговоров между Россией, США и Украиной и подталкивают Киев к их саботажу, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. Он напомнил, что Москва неоднократно выражала готовность к политико-дипломатическому урегулированию как до начала спецоперации на Украине, так и после, отмечает РИА «Новости».

    Полянский подчеркнул: «Мы по-прежнему ставим на успех ведущихся сейчас Россией, США и Украиной переговоров, однако видим, что в ЕС и НАТО со своей стороны откровенно ставят на их провал и подталкивают Киев к их саботажу. Это становится все более и более очевидным». Он отметил, что подобная позиция западных стран вызывает глубокое беспокойство у российской стороны.

    Дипломат добавил, что если такое давление продолжится, у Москвы не останется иного выбора, кроме как решать вопрос на поле боя. Полянский предупредил, что тогда решение конфликта будет реализовано «так, как вам это совсем не понравится», и призвал коллег воспринимать его слова всерьез, чтобы впоследствии не говорить, что «мы вас об этом не предупреждали».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 5-6 марта Россия и Украина проводят обмен по 500 военнопленных с каждой стороны в рамках договоренностей, достигнутых на консультациях в Женеве.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил об «испарении» духа Анкориджа. А накануне украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о паузе в переговорном процессе по Украине из-за Ирана.

