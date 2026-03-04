В парламенте Молдавии одобрили выход из СНГ

Комиссия парламента Молдавии утвердила денонсацию основных договоров о СНГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Комиссия по внешней политике парламента Молдавии утвердила консультативные заключения о денонсации Соглашения о создании СНГ, протокола к этому соглашению и Устава СНГ, передает ТАСС. Решение инициировано молдавским МИД как «естественный и неизбежный шаг на пути к достижению цели вступления в Европейский союз». В пояснительной записке ведомства отмечено, что в документах «не соблюдаются основополагающие ценности и принципы СНГ».

Ранее глава МИД Михай Попшой объявил о решении руководства денонсировать базовые договоры о создании СНГ, включая устав, соглашение от 8 декабря 1991 года и дополнительный протокол от 21 декабря 1991 года. Вице-премьер сообщил, что все необходимые процедуры в правительстве планируется завершить до середины февраля, после чего проект решения поступит на утверждение в парламент, где большинство принадлежит Партии действия и солидарности.

Лидер крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в беседе с ТАСС заявил: «Мы продолжим укреплять связи с СНГ на уровне межпарламентских контактов и народной дипломатии». По его мнению, решение о выходе «принято по указке западных кураторов» и является вредным для республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в то же время, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Молдавия пока не направляла официального заявления о выходе из Содружества.

Власти Молдавии ранее сообщили, что страна перестанет быть членом СНГ через 12 месяцев после решения парламента о денонсации соглашений.

А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражал сожаление по поводу намерения Молдавии выйти из СНГ. В Кремле также отмечали, что решение властей Молдавии не стало неожиданностью, так как участие страны в СНГ было заморожено длительное время.