Сын шаха Пехлеви заявил Вовану и Лексусу о поддержке «крестового похода» против Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Пранкеры представились советниками канцлера Германии Фридриха Мерца и разместили запись беседы в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

Во время разговора пранкеры заявили Пехлеви, что Германия якобы готова присоединиться к военным действиям против Ирана, используя ракеты Taurus. Пехлеви положительно отреагировал на такую инициативу. «Хорошо. Чем больше людей входит в эту коалицию против режима, тем лучше на самом деле. Должны участвовать не только израильтяне и американцы, больше людей должно присоединиться к этому крестовому походу. И я рад, что Германия занимает такую жесткую позицию. Надеюсь, другие последуют ее примеру», – сказал он.

Также Пехлеви выступил за ужесточение экономических и дипломатических мер против властей Ирана. В ходе беседы он предложил европейским странам ввести дополнительные шаги, такие как высылка дипломатов и захват посольств, чтобы усилить давление на Тегеран.

Ранее Пехлеви обвинил Хаменеи в предательстве в конфликте с Израилем.

Напомним, в результате атаки США и Израиля на Иран погиб Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.