Британские ВМС сообщили о пожаре на контейнеровозе у берегов Омана

Tекст: Елизавета Шишкова

Инцидент произошел в двух морских милях к северу от Омана, когда торговое судно следовало в восточном направлении через Ормузский пролив, передает ТАСС.

UKMTO зафиксировал сообщение о попадании неизвестного снаряда чуть выше ватерлинии. В результате попадания на судне вспыхнул пожар в машинном отделении. ВМС Британии подтвердили факт инцидента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана установили полный контроль над Ормузским проливом. Через пролив прошли только два танкера после его закрытия иранским КСИР 28 февраля. Блокировка маршрута продемонстрировала уязвимость американской военной кампании и грозит ростом цен на энергоносители. Иранские военные уничтожили более 10 нефтяных танкеров в Ормузском проливе.