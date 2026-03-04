Военная драма «Малыш» собрала более 92 тыс. зрителей в первые дни проката

Tекст: Ольга Иванова

Военная драма «Малыш» собрала за первый уикенд проката более 92 тыс. зрителей. Фильм вышел в широкий прокат 26 февраля на 1647 площадках в России и Республике Беларусь. Среди лидеров по сборам – Москва, Петербург, Краснодарский край, Свердловская область и Татарстан.

Картина снята кинокомпанией ООО «БИБИДЖИ» при поддержке Первого канала, Фонда кино и контент-студии «Юг. Кино». В центре сюжета – история молодого парня из Донецка, который мечтал стать музыкантом, но добровольно отправился на фронт. Прототипом главного героя стал Павел Черток, который в 18 лет ушел на фронт, получил позывной «Малыш» и неоднократно был ранен во время боев.

Фильм основан на реальных событиях, а идея была разработана в рамках программы #СВОёКИНО при участии Павла Чертока. Режиссером выступил Андрей Симонов, главную роль сыграл Глеб Калюжный, а сам Павел снялся в одном из эпизодов. Съемки проходили в Донецке, Мариуполе и Крыму.

На премьере в Москве Глеб Калюжный отметил: «За время съемок я научился по-другому смотреть на себя и свою жизнь – действительно ценить разные ее моменты, а еще обрел новых друзей и даже прошел курс молодого бойца. Фильм «Малыш», безусловно, про любовь к своей семье и своему дому. А еще он о судьбах солдат и офицеров, готовых отдавать свою жизнь за правое дело».

Одним из главных саундтреков стала песня «Высота» артиста Сергея Нихаенко, который, как и главный герой, отправился добровольцем на фронт в 2022 году. Упоминаемая в песне «Высота» – это реальное название позиций, где находился его взвод.