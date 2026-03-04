  • Новость часаМинфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Испания мстит США за старые поражения
    Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
    Москалькова рассказала о возвращении из плена считавшегося погибшим военного
    Mysl Polska: Польша будет долго расплачиваться за русофобскую политику
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении
    США с Россией и КНР выступили против резолюции МАГАТЭ по Украине
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи
    Трамп: После Ирана будет Куба и «это лишь вопрос времени»
    Замглавы Пентагона Колби рассказал о стратегии США по России
    4 марта 2026, 15:12 • Новости дня

    Путин призвал повысить материальное обеспечение сотрудников МВД

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения вопроса о некомплекте кадров в МВД и поддержке сотрудников, включая повышение их материального обеспечения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повышения материального и социального обеспечения сотрудников МВД, передает ТАСС. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии ведомства в Москве.

    «Серьезной проблемой МВД остается существенный некомплект личного состава. Здесь нужны, безусловно, системные решения. В том числе речь идет и о повышении уровня материального и социального обеспечения сотрудников. Все прекрасно это понимают», – подчеркнул президент. По его словам, эффективная работа ведомства невозможна без полной отдачи от сотрудников, которые ежедневно сталкиваются с серьезной нагрузкой и риском.

    Путин отметил, что решение вопроса материального обеспечения напрямую связано с поддержанием высокого профессионализма и мотивации сотрудников МВД. Также он напомнил о важности системного подхода к решению кадровых и социальных задач внутри ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на первом в 2026 году совещании по экономическим вопросам подчеркнул необходимость повышения эффективности экономики за счет создания современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест.

    Путин ранее заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких зарплат.

    5 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

    Tекст: Вера Басилая

    Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничений на передвижение электровелосипедов по тротуарам.

    Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

    «Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

    Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

    Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

    Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.

    5 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных

    Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных

    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.

    Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.

    Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.

    «Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.

    Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.

    МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к своему коллеге из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжу Туадере с просьбой поделиться впечатлениями о посещении Петербурга.

    «Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.

    Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.

    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    5 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Путин поздравил народную артистку Яковлеву с юбилеем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил телеграмму актрисе театра и кино Елене Яковлевой, в которой поздравил ее с 65-летним юбилеем.

    В торжественной телеграмме глава государства отметил выдающиеся профессиональные и личные качества знаменитой актрисы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    «Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом», – говорится в послании главы государства.

    Российский лидер подчеркнул, что эти черты помогают артистке добиваться успеха в профессии и радовать поклонников яркими работами. В завершение президент пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.

    5 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков

    Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поставку злаков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поставку злаков, благодаря которым жители страны были обеспечены мукой.

    Глава ЦАР также заявил о намерении обсудить с российским президентом вопросы развития экономики и энергетики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что страна сталкивается с серьезным дефицитом энергетических ресурсов и рассчитывает на опыт России в этой сфере.

    Туадера подчеркнул, что во время переговоров будет уделено внимание и финансовым вопросам, связанным с функционированием энергетической системы ЦАР.

    Ранее Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    5 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин отметил турбулентность мировой ситуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку в мире как турбулентную.

    Об этом он заявил во время встречи с президентом Центрально-Африканской Республики Арканжем Туадерой в Москве, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между Россией и ЦАР налажено тесное взаимодействие по координации позиций на международной арене. Он отметил, что профильные министерства и ведомства обеих стран поддерживают постоянный контакт в этом направлении.

    «Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», – заявил Путин.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    5 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой.

    В ходе встречи Путин подчеркнул, что в гуманитарной сфере у двух стран существуют хорошие перспективы и заделы для дальнейшего развития, передает РИА «Новости».

    Он отдельно поблагодарил Туадеру за усилия по развитию и популяризации русского языка в ЦАР. «Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране», – отметил российский лидер.

    На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные темы.

    Путин сообщил, что вскоре будет создана межправительственная комиссия России и ЦАР по торгово-экономическим связям. По его мнению, у двух стран есть хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре. Путин также отметил, что обсуждение этих вопросов продолжится в расширенном составе и в формате рабочего обеда.

    Ранее Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР.

    5 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами – представительницами разных профессий.

    Среди приглашенных – конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики, передает РИА «Новости». Путин поздравил всех женщин России с наступающим праздником, пожелал личного счастья и «производственных в широком смысле этого слова успехов».

    Президент отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Он выделил вклад женщин в разные сферы. «Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», – пояснил глава государства.

    Путин подчеркнул, что на женщинах лежит много обязанностей не только на работе, но и дома. «Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», – заявил он.

    Президент также добавил, что в России всегда будут ценить вклад человека вне зависимости от его пола.

    Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта.

    5 марта 2026, 10:47 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть реформу института присяжных заседателей

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин распорядился проработать предложения по повышению мотивации присяжных, увеличению компенсаций и ужесточению ответственности за вмешательство.

    Поручение президента России Владимира Путина рассмотреть предложения о совершенствовании института присяжных заседателей опубликовано на сайте Кремля. В перечне отмечается, что необходимо привлечь к работе Генеральную прокуратуру, а также научные и общественные организации.

    В числе предложений Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека – повышение мотивации граждан к исполнению обязанностей присяжных. Для этого обсуждается возможность увеличения компенсационного вознаграждения за счет федерального бюджета.

    Особое внимание уделяется усилению ответственности за вмешательство в деятельность присяжных заседателей и сокращению оснований для отмены оправдательных вердиктов, вынесенных присяжными.

    Доклад по итогам рассмотрения предложений должен быть представлен до 1 июля. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель Верховного суда Игорь Краснов.

    Ранее Путин поручил Верховному суду продолжать гуманизацию уголовного законодательства.

    5 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин расширил меры поддержки на защитников российского приграничья по просьбе СПЧ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека, в документ вошли инициативы, которые ранее озвучила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

    Решения о расширении кредитных каникул и пересмотре выплат семьям погибших участников специальной военной операции утвердил президент Владимир Путин. Изменения коснутся военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях, которые теперь смогут воспользоваться поддержкой, аналогичной мерам для бойцов СВО, включая кредитные каникулы и списание долгов в случае гибели.

    Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества, подчеркнула важность этих инициатив и заявила: «Очень важные инициативы теперь реализуются в жизнь! Это дети и защита их прав. В данном случае речь идет о малышах, которые были зачаты до, а родились уже после гибели отца-военнослужащего. Президент дал поручение проанализировать законодательство и внести изменения при необходимости».

    В частности, поводом для изменений стала история Анастасии Лукиных и ее ребенка, который родился спустя несколько дней после гибели отца. Суд признал малыша членом семьи погибшего военнослужащего, и ему назначены все положенные выплаты. Также будет проведен анализ практики осуществления единовременных выплат членам семей погибших участников СВО с возможным расширением круга получателей.

    В опубликованном на сайте Кремля документе содержится семь поручений, направленных на совершенствование законодательства и повышение социальной поддержки военнослужащих и их семей.

    Президент Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на бойцов, отражающих вооруженное вторжение.

    Ранее глава государства поддержал предложение о расширении мер социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации.

    Также российский лидер утвердил закон о списании просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для участников СВО.

    5 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин отметил вклад «Новых людей» в развитие России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад партии «Новые люди» в развитие страны.

    Его приветствие участникам VI съезда партии зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

    «Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI съезда политической партии «Новые люди». За прошедшие годы «Новые люди» – самая молодая парламентская партия России – накопила солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевала доверие значительного числа граждан», – говорится в послании президента, текст обращения опубликован на сайте Кремля.

    Путин отметил, что представители партии вносят конструктивный вклад в работу Государственной Думы, региональных парламентов и органов муниципальной власти, уделяя особое внимание вопросам науки, образования, здравоохранения, внедрению новых технологий и поддержке предпринимательства, в том числе молодёжного. Президент также обратил внимание на продвижение партией ценностей здорового образа жизни и подчеркнул, что важна консолидация с другими партиями и общественными организациями для решения общенациональных задач.

    В завершение послания глава государства выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложенные на нем инициативы найдут отражение в дальнейшей работе партии на благо страны. Путин пожелал делегатам успехов и плодотворной работы.

    Ранее «Новые люди» запустили движение для молодежи России.

    5 марта 2026, 10:53 • Новости дня
    Путин поручил подготовить предложения по трудоустройству инвалидов

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поручил подготовить предложения по списку отраслей, где можно трудоустроить больше инвалидов, и принять меры против фиктивного трудоустройства.

    Президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по определению перечня отраслей экономики, в которых возможно трудоустройство значительного числа инвалидов. В подготовке предложений должны принять участие объединения работодателей, профессиональные союзы и общественные организации.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, поручено указать рекомендуемые профессии и специальности, а также меры по стимулированию участия хозяйствующих субъектов в пилотных проектах по обеспечению такого трудоустройства.

    Срок представления предложений установлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев и премьер-министр России Михаил Мишустин.

    Дополнительно Путин поручил правительству и Генеральной прокуратуре принять меры по недопущению фиктивного трудоустройства инвалидов и нецелевого использования механизма квотирования рабочих мест для инвалидов.

    Доклад по реализации этих мер должен быть представлен до 1 июля 2026 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Александр Гуцан.

    Ранее депутаты Государственной думы одобрили закон о квотах рабочих мест для инвалидов во всех обособленных подразделениях компаний.

    5 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил Фостен-Арканжа Туадеру с победой на президентских выборах в Центрально-Африканской Республике.

    Российский президент отметил, что убедительная победа Туадеры свидетельствует о широкой поддержке его политики среди граждан, включая вопросы внутренней стабильности, безопасности и экономики, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле Путин лично выразил свои пожелания: «Позвольте мне еще раз – уже лично – поздравить вас с результатами выборов. Искренне желаю вам успехов».

    Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом, это его первый визит после переизбрания в конце прошлого года. Ранее он трижды посещал Россию за последние годы, последний раз – в январе 2025 года. В ходе нынешней поездки планируется обсуждение политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Банги, а также международной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента ЦАР состоится в формате рабочего завтрака.

