Вагенкнехт: Удары по Ирану вызовут ценовой шок в Германии
Tекст: Тимур Шайдуллин
Лидер немецкой партии ССВ Сара Вагенкнехт выразила опасения по поводу возможного ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран.
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила о высокой вероятности ценового шока для Германии из-за нападения США и Израиля на Иран, пишет РИА «Новости».
«Теперь, после противоречащего международному праву нападения на Иран, грозит новый ценовой шок, который затронет цены на заправках, тарифы на отопление и промышленность», – написала Вагенкнехт в своих социальных сетях.
Политик подчеркнула, что за последние годы уровень жизни большинства немцев существенно снизился: с 2020 года реальные доходы граждан ФРГ отстают от роста цен на десять процентных пунктов. По ее словам, покупательная способность населения продолжает падать.
Вагенкнехт призвала правительство Германии возобновить работу трубопровода «Северный поток» и вернуть импорт российской нефти для предотвращения дальнейшего роста цен на энергоносители. Она считает, что без этих шагов страна рискует столкнуться с еще большим ростом стоимости топлива и коммунальных услуг.
В последние дни стоимость бензина E5 и E10 на автозаправках по всей Германии достигла двух евро за литр, хотя еще в прошлую пятницу цена составляла около 1,8 евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии появились очереди на автозаправках из-за резкого роста цен на бензин после удара по Ирану.
Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель заявила, что страна рискует столкнуться с повторением миграционного кризиса десятилетней давности из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
До этого сообщалось, что отказ Германии от российского черного золота сделал импортную нефть значительно дороже, и за четыре года страна переплатила за топливо почти 40 млрд евро.
Telegraph: Иран пытается превратить Ормузский пролив в «морской Вьетнам» для США
Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.
Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.
Орбан предупредил о применении силы для запуска «Дружбы»
Tекст: Тимур Шайдуллин
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о намерении добиться от Киева возобновления поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба» с помощью политических и финансовых мер.
Венгрия не намерена идти на компромиссы с Киевом и будет добиваться возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» силой, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан. Он уточнил, что речь идет не о военной, а о политической и финансовой силе, которую Будапешт намерен применить в отношении украинских властей, передает ТАСС.
По словам Орбана, его правительство будет настаивать на прекращении нефтяной блокады и рассматривает ситуацию как «битву с Украиной». «Мы победим, и мы победим с помощью силы. Мы добьемся этого не сделками, соглашениями или компромиссами, а силой», – заявил премьер-министр, выступая в Торгово-промышленной палате страны.
Он подчеркнул, что Украина обязана восстановить работу трубопровода и выполнять условия соглашения об ассоциации с Евросоюзом, не препятствуя энергоснабжению стран ЕС. Орбан заверил, что Венгрия не боится подобных противостояний и будет настаивать на своих требованиях.
Напомним, что российская нефть не поступает в Венгрию по трубопроводу «Дружба» с 27 января. Будапешт ранее заявлял, что технических препятствий для поставок нет, а блокировка осуществляется Киевом по политическим мотивам. В ответ на это Венгрия ограничила поставки дизельного топлива на Украину и заблокировала выделение ей военного кредита от ЕС на 90 млрд евро. Также правительство страны пообещало не поддерживать никакие решения Евросоюза в пользу Украины до возобновления транзита нефти.
Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.
Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.
Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
В условиях обострения конфликта на Ближнем Востоке Индия вновь увеличила закупки российской нефти – два танкера c 1,4 млн баррелей Urals изменили маршрут и разгружаются в портах страны на текущей неделе, сообщили СМИ.
Как пишет Bloomberg, поставки российской нефти снова направляются в Индию на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. По данным сервисов слежения за судами Kpler и Vortexa, два танкера с суммарным грузом около 1,4 млн баррелей нефти марки Urals, ранее обозначавшие пунктом назначения Восточную Азию, теперь идут в индийские порты и должны прибыть туда на этой неделе.
Танкер Odune, способный перевозить до 730 тыс. баррелей, уже пришёл в порт Парадип на восточном побережье Индии. Второй танкер, Matari, с грузом более 700 тыс. баррелей, ожидается в порту Вадинар на западе страны в четверг. Оба судна ранее находились под санкциями Британии и Евросоюза.
Как отмечает издание, в последние недели индийские нефтепереработчики сокращали закупки российской нефти из-за опасений осложнить торговые переговоры с Вашингтоном, что заставило Москву искать новых покупателей в Китае. Однако война на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива увеличили риски нехватки сырья, и Индия снова возвращается к российским поставкам.
По данным источников, еще одно судно – Indri, также ранее следовавшее к Сингапуру, резко изменило курс и теперь идет в Индию с грузом в 730 тыс. баррелей Urals. Его, как и остальные два судна, санкционировали власти Британии и Евросоюза в прошлом году.
Представители компаний-владельцев и управляющих танкерами, зарегистрированных в Азербайджане и Гонконге, не дали комментарии относительно смены направления поставок нефти.
Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова нарастить объем поставок нефти в Китай и Индию, если появится дополнительный спрос.
Кроме того, Новак сообщил, что в Индии заметно увеличился интерес к российской нефти для дальнейшей переработки, что связано с изменениями на мировом рынке.
На Мюнхенской конференции американский госсекретарь Марко Рубио заявил о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти.
Фицо отказался верить словам Зеленского о «Дружбе»
Tекст: Вера Басилая
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко поставил под сомнение заявления Киева о повреждении нефтепровода «Дружба», отметив отказ допустить европейских инспекторов.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба», передает «Прайм».
«Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами», – жестко заявил словацкий премьер.
Фицо рассказал журналистам, что украинские власти отказали словацким и европейским дипломатам в доступе к нефтепроводу «Дружба» для оценки его технического состояния и отклонили предложение о создании международной инспекционной группы.
Кроме того, Фицо подчеркнул, что такими действиями Украина теряет поддержку со стороны Словакии.
Киев остановил прокачку нефти по «Дружбе» в конце января, заявив о повреждениях в результате «российских атак», однако Братислава считает, что трубопровод работоспособен, а остановка транзита – политический инструмент давления.
Венгрия, также оставшаяся без нефти из-за остановки, заблокировала новый пакет антироссийских санкций ЕС и кредит Киеву на 90 млрд евро, а также объявила о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.
Фицо ранее уличил Владимира Зеленского во лжи относительно состояния нефтепровода «Дружба».
Правительство Словакии приняло решение немедленно прекратить соглашение с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил в Еврокомиссию письмо с требованием возобновить транзит российской нефти через «Дружбу» и заявил об угрозе энергобезопасности ЕС.
Власти Украины не допустили представителей Евросоюза для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей при покупке российской нефти.
Volkswagen подготовился к выпуску военных автомобилей
Tекст: Дмитрий Зубарев
Германский автомобильный концерн Volkswagen (VW) рассматривает возможность производства транспортных средств военного назначения на своем заводе в Оснабрюке, пишет газета Neue Osnabrucker Zeitung (NOZ).
Volkswagen изучает возможность организации производства военных автомобилей на заводе в Оснабрюке, передает ТАСС. По информации газеты Neue Osnabrucker Zeitung, на предприятии в условиях строгой секретности были разработаны два армейских автомобиля на базе VW Amarok и VW Crafter. Эти транспортные средства, получившие названия MV.1 и MV.2, недавно были представлены на выставке вооружений Enforce Tac в Нюрнберге без обозначения бренда Volkswagen.
Представитель завода сообщила: «За последние месяцы завод Volkswagen в Оснабрюке разработал несколько концепций транспортных средств и представил их на Enforce Tac, чтобы прощупать рыночные возможности и перспективы». Она добавила, что вопрос о реализации проектов пока остается открытым, и концерн рассматривает разные варианты будущего для завода.
В настоящее время оба автомобиля существуют только как опытные образцы, созданные силами предприятия. Решения о запуске их в серийное производство руководство концерна еще не принимало, отмечает издание. Завод в Оснабрюке известен специализацией на спецзаказах и мелкосерийном производстве.
Сейчас на предприятии работают около 2,3 тыс. сотрудников, а завершение выпуска Porsche и VW T-Roc Cabrio намечено до середины 2027 года. Новых заказов на замену этих моделей пока не поступало. При этом оборонный концерн Rheinmetall рассматривается как потенциальный покупатель завода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг объявил о запуске бывших заводов Toyota и Volkswagen в России. Блогер Wylsacom заявил о возвращении иностранных компаний после улучшения отношений между Россией и Западом.
«Рейтинг недружественных правительств» выявил усиление северо-балтийского давления на РФ
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
Tекст: Катерина Туманова
После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.
«Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.
Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.
Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.
Дмитриев заявил о неизбежности роста цен на нефть выше 100 долларов
Tекст: Вера Басилая
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выразил уверенность в дальнейшем удорожании энергоносителей, спрогнозировав рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.
По словам Дмитриева, стоимость нефти с фактической поставкой в Азии уже превышает 90 долларов за баррель для большинства сортов, передает ТАСС. Цена на нефть марки Murban составляет 96 долларов за баррель.
«Цена на нефть в 100 долларов неизбежна», – заявил Кирилл Дмитриев в социальной сети.
Позднее Дмитриев уточнил, что даже британский журнал The Economist ожидает роста стоимости нефти выше 100 долларов за баррель. По его мнению, ситуацию усугубляет конфликт на Ближнем Востоке, что оказывает серьезное давление на мировые энергетические рынки.
Мировые цены на нефть выросли на фоне ограничений энергоснабжения из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рост цен на нефть для США будет временным и в дальнейшем стоимость энергоносителей снизится.
Дмитриев предупредил о риске серьезных потрясений на рынках сырья и сельхозпродукции в случае закрытия Ормузского пролива.
Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе
Tекст: Елизавета Шишкова
Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.
Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.
Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».
Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».
Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.
Страны ЕС за две недели потратили двухмесячный запас газа
Tекст: Тимур Шайдуллин
Страны Евросоюза израсходовали за последние две недели столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном, отмечают аналитики.
Страны Евросоюза за две недели израсходовали объем газа, который обычно накапливают за два месяца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анализ данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE).
По данным на 3 марта, в европейских хранилищах сохранилось около 30,2 млрд кубометров газа. Всё топливо, закачанное в прошлом году для подготовки к зиме – примерно 50 млрд кубометров, было полностью израсходовано к 18 февраля.
В течение 14 дней, с 18 февраля по 3 марта, страны ЕС отобрали из подземных хранилищ газа 3,3 млрд кубометров. Это соответствует тому объему, который обычно накапливается за два месяца в период подготовки к отопительному сезону. Таким образом, двухмесячный запас был использован всего за две недели.
Заполняемость европейских ПХГ к 3 марта составила лишь 29,8%, что ниже средних показателей за последние 16 лет наблюдений. Меньший уровень был отмечен только в 2017, 2018 и 2022 годах. В Германии – стране с крупнейшими газохранилищами в ЕС – запасов осталось 20,8%, во Франции – 21,6%, а в Нидерландах – только 10,1%.
Обычно отбор газа из хранилищ длится до конца марта или середины апреля, когда завершается отопительный сезон.
Напомним, накануне президент России Путин поручил проработать вариант ухода с газового рынка Европы в ответ на новые ограничения ЕС.
На этой неделе котировки голубого топлива на европейском рынке преодолели отметку в 780 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее европейские государства установили исторический максимум по ввозу сжиженного топлива из-за критического снижения запасов в подземных резервуарах.
Таможня Германии разъяснила запрет ЕС на вывоз предметов роскоши в Россию
Tекст: Дарья Григоренко
Таможенные органы Германии разъяснили порядок применения санкций Евросоюза при вывозе предметов роскоши в Россию.
В пресс-службе федеральной таможни Германии уточнили: «Запрещается прямо или косвенно продавать, поставлять, перевозить или экспортировать предметы роскоши физическим или юридическим лицам, организациям или структурам в России либо для использования в России. Если иное не указано в перечне, запрет распространяется на товары стоимостью более 300 евро за штуку», передает РИА «Новости».
Таможенники разъясняют, что под косвенными поставками понимаются передачи через третьих лиц и отправки товаров с расчетом, что они в итоге окажутся в России. Перечень запрещенной к экспорту продукции закреплен в приложении к санкционному регламенту Евросоюза. Туда входят ювелирные изделия, часы, кожа, сумки, одежда, аксессуары, дорогостоящие вина и другие товары, стоимость которых превышает пороговые значения.
Кроме предметов роскоши, под ограничения попадает высокотехнологичная продукция, электроника, IT-компоненты, товары и технологии двойного назначения, оборудование для авиационной и морской отраслей, а также отдельные промышленные и химические товары.
Как сообщили в таможенной службе Австрии, россиянам, вылетающим из этой страны с предметами роскоши дороже 300 евро за штуку, может грозить изъятие товаров и судебное разбирательство. При выявлении таких покупок пассажира могут не допустить к вылету и привлечь к ответственности.
В конце декабря таможня ЕС сочла новогодние посылки из России роскошью и вернула отправителям.
Ранее Земельный суд Марбурга приговорил 56-летнего гражданина Германии к пяти годам лишения свободы за контрабанду автомобилей класса люкс в Россию на сумму примерно 5 млн евро.
WSJ: Германия лишилась защиты неба из-за поставок Украине
Tекст: Мария Иванова
Из-за масштабных поставок систем ПВО Украине и на восточный фланг НАТО Германия фактически лишилась надежной воздушной защиты, пишет Wall Street Journal.
Масштабные поставки немецких систем ПВО на Украину и восточный фланг НАТО сделали саму ФРГ уязвимой для возможного воздушного удара, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, на это указывают опрошенные им чиновники.
«Берлин передал большую часть своих систем Украине и на восточный фланг НАТО, в результате чего сама Германия осталась слабо защищенной от воздушного нападения», – говорится в публикации. Авторы материала отмечают, что после передачи основного арсенала систем ПВО Германия остается слабо прикрытой с воздуха.
Россия, как подчеркивается, считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта, прямо втягивают страны НАТО в противостояние и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Москвой как законная цель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о невозможности предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания замены для переданных систем.
Берлин обсуждал с Вашингтоном восстановление немецких запасов вооружений после поставок Киеву.
Газовые котировки в Европе превысили отметку в 650 долларов
Tекст: Мария Иванова
Торги на европейских хабах начались с резкого подорожания энергоресурсов, стоимость которых поднялась почти на 12%.
Биржевая стоимость газа в европейском регионе в начале четверга демонстрирует уверенный рост, достигая показателей выше 650 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости». Соответствующая информация следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего хаба TTF в Нидерландах открыли сессию в десять утра по Москве на уровне 655,6 доллара. Этот показатель на 11,8% превысил итоговые значения предыдущих торгов.
Спустя пять минут цена скорректировалась до 639,7 доллара, показывая рост на 9,1%. Расчет динамики ведется от стоимости закрытия прошлого дня, составлявшей 586,2 доллара за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, государственная компания QatarEnergy заявила о прекращении производства сжиженного природного газа после атаки беспилотников.
Военное командование Ирана опровергло закрытие Ормузского пролива
Tекст: Вера Басилая
Иран не предпринимал мер по закрытию Ормузского пролива и продолжает обеспечивать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.
По словам Хейдери, Иран не закрывал Ормузский пролив и продолжает поддерживать взаимодействие с судами, проходящими через этот стратегически важный морской путь, передает РИА «Новости».
«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», – заявил Хейдери.
На фоне этих заявлений, по данным сервиса MarineTraffic, вблизи Ормузского пролива со стороны Оманского залива стоят на якоре порядка 52 судов, из которых 39 – это контейнеровозы. Кроме того, среди них зафиксированы три танкера, а остальные суда относятся к специальным назначениям, в числе которых буксиры.
Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и товаров.