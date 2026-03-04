Минобороны Турции сообщило о перехвате баллистической ракеты

Tекст: Валерия Городецкая

«Фрагмент снаряда, упавший в районе Дертйол провинции Хатай, принадлежал именно перехватчику, который был применен для уничтожения угрозы в воздухе», – сообщается на сайте турецкого оборонного ведомства. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Турецкие власти заверили, что готовы защищать безопасность страны и граждан на самом высоком уровне, независимо от направления угрозы. В Минобороны подчеркнули, что Турция способна отвечать на любые враждебные действия и продолжит консультации с НАТО и другими союзниками.

Также турецкая сторона призвала все стороны избегать шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации конфликтов в регионе.

Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган осудил удары США, Израиля и Ирана, подчеркнув при этом отсутствие угроз безопасности границ страны.

В среду Иран нанес ракетные удары по Иракскому Курдистану.