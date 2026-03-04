Путин заявил о необходимости повысить престиж российской юрисдикции

Путин призвал усиливать качество и конкурентоспособность российской юрисдикции

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД призвал сосредоточиться на формировании более конкурентоспособной российской юрисдикции, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что необходимо не только развивать деловую среду, но и работать над повышением качества и престижа национальной юрисдикции.

«Нужно создавать конкурентоспособность национальной юрисдикции и деловой среды. Что касается национальной юрисдикции – нужно повышать и качество, и престиж национальной юрисдикции», – подчеркнул президент.

Путин ранее призвал Верховный суд формировать единые подходы к рассмотрению дел в периоды перемен.

Также Путин поставил цель к 2030 году вывести Россию в двадцатку мировых лидеров по условиям ведения бизнеса.