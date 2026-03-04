Путин призвал вскрывать преступления в оборонной промышленности

Tекст: Валерия Городецкая

Он напомнил, что у органов внутренних дел уже есть значительный опыт и наработки в этой сфере, а работа ведется интенсивно, передает ТАСС.

«Актуальная задача МВД – противодействие экономической преступности. Опыта и наработок в этой сфере у вас достаточно. Работа ведется интенсивно», – отметил Путин. По его словам, необходимо последовательно выявлять и вскрывать такие преступления, в том числе в оборонно-промышленном комплексе и других стратегических отраслях.

В декабре суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе.

В ноябре в Крыму раскрыли хищение свыше 5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа.