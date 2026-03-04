Путин назвал обеление экономики важнейшей задачей правительства

Tекст: Вера Басилая

Владимир Путин заявил о необходимости совместной работы правительства, федеральных органов и регионов над обелением российской экономики, передает РИА «Новости».

По его словам, борьба с теневым сектором остается одной из важнейших задач, стоящих перед правительством на данный момент.

«Вместе с коллегами из правительства, федеральных ведомств, регионов работать над обелением экономики в целом. Это одна из важнейших задач, которая стоит сегодня перед правительством», – заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

Владимир Путин поручил правительству и Банку России обеспечить выполнение плана по обелению отдельных секторов экономики.

Ранее глава государства призвал уделить пристальное внимание борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов.

Путин назвал устранение нелегального оборота товаров и теневой занятости одной из системных задач на 2026 год.