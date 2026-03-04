  • Новость часаОрбан объявил о прекращении транзита на Украину дизельного топлива
    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой
    Арабский миллиардер объяснил Трампу, что такое истинное лидерство
    Фицо осудил «безобразные заявления» Зеленского в адрес Орбана
    США впервые массово применили ИИ в войне с Ираном
    США разрешили Индии покупать российскую нефть 30 дней
    Украина обвинила Венгрию в захвате заложников и краже денег
    Трамп: После Ирана будет Куба
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Министр обороны Финляндии подтвердил планы снять запрет на ввоз ЯО
    4 марта 2026, 14:39 • Новости дня

    Путин подчеркнул важность предотвращения вовлечения детей в преступность

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул важность оперативного выявления и наказания лиц, втягивающих несовершеннолетних в преступную деятельность, вплоть до пожизненного заключения.

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости как можно быстрее выявлять преступников, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Надо оперативно выявлять и привлекать к ответственности преступников, которые используют несовершеннолетних в своих целях», – заявил президент.

    Путин напомнил, что прошлогодние изменения в Уголовном кодексе направлены на защиту детей от вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

    «Подстрекатели и организаторы подобных преступлений, толкающие подростков на совершение преступлений, теперь будут нести наказание вплоть до пожизненного заключения», – сказал Путин в ходе заседания.

    Президент также обратил внимание на то, что молодых людей часто целенаправленно вовлекают в криминальную среду. Он добавил, что подростков, особенно из семей с проблемами, нужно привлекать к волонтерству, занятиям спортом и общественным объединениям, чтобы помочь им избежать ошибок и реализовать свои таланты.

    «Конечно, борьба с подростковой преступностью – общенациональная задача. Разумеется, над этим работать должны все органы власти: и муниципальные, и региональные, и федеральные, но и роль Министерства внутренних дел здесь высока», – сказал Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о пожизненном заключении за вовлечение подростков в диверсии.

    5 марта 2026, 17:42 • Новости дня
    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных

    Путин: Неконтролируемые Россией коммуникации опасны для военных

    Путин назвал неконтролируемые Россией коммуникации опасными для военных
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.

    Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.

    Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.

    «Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.

    Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.

    МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.

    5 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Путин попросил президента ЦАР поделиться впечатлениями о Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин обратился к своему коллеге из Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжу Туадере с просьбой поделиться впечатлениями о посещении Петербурга.

    «Знаю, что вы в ходе этой рабочей поездки побывали не только в Москве, но и в Питере. Надеюсь, поделитесь своими впечатлениями от посещения моего родного города. Добро пожаловать, господин президент», – заявил российский лидер, приветствуя гостя в Кремле, передает ТАСС.

    Путин отметил, что Туадера всегда желанный гость в России, и выразил надежду на продолжение дружественных отношений между странами. Он также напомнил, что три месяца назад страны отметили 65-летие установления дипломатических связей.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков и выразил признательность за безопасность на выборах.

    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    5 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    Кремль пояснил поручение Путина проработать уход с газового рынка Европы
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Поручение президента России Владимира Путина о проработке вопроса ухода с газового рынка Европы не означает принятого решения, пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что глава государства лишь предложил правительству рассмотреть такую возможность и оценить перспективность новых рынков, передает РИА «Новости».

    Песков подчеркнул: «Вчера президент именно подчеркнул, что это не решение, это только предложение, вернее поручение правительству проработать эту тему».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе достигли 700 долларов за тысячу кубометров из-за ситуации вокруг Ирана и американские компании будут уходить с рынка ЕС.

    Европейские ограничения на российский газ с конца марта и полный запрет в 2027 году открывают новые возможности для России. России выгоднее прекратить поставки в Европу и закрепиться на новых рынках.

    На европейском газовом рынке зафиксирован скачок цен свыше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    5 марта 2026, 14:33 • Новости дня
    Во Франции призвали отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Филиппо призвал отменить антироссийские санкции после слов Путина о газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил о необходимости пересмотра антироссийских санкций на фоне угрозы прекращения поставок газа и эскалации вокруг Ирана.

    Франции следует как можно скорее отказаться от антироссийских санкций, чтобы избежать энергетического кризиса, заявил лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политик так отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что Россия готова немедленно прекратить поставки газа на европейские рынки.

    Филиппо подчеркнул: «В разгар энергетического кризиса, связанного с войной в Иране, Путин загоняет ЕС в ловушку, предлагая немедленно прекратить поставки газа еще до того, как ЕС успевает отреагировать!».

    Он призвал остановить «эти идиотские и губительные антироссийские санкции, которые приносят пользу только США».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на европейском газовом рынке произошел скачок цен выше 750 долларов за тысячу кубометров после сообщений о перекрытии Ираном Ормузского пролива.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что поручение Путина не означает принятого решения по уходу с европейского газового рынка.

    5 марта 2026, 13:05 • Новости дня
    Путин поздравил народную артистку Яковлеву с юбилеем

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин направил телеграмму актрисе театра и кино Елене Яковлевой, в которой поздравил ее с 65-летним юбилеем.

    В торжественной телеграмме глава государства отметил выдающиеся профессиональные и личные качества знаменитой актрисы. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

    «Вы принадлежите к блистательной плеяде талантливых, творчески востребованных актрис, подкупающих своим обаянием, искренностью, увлеченностью избранным делом», – говорится в послании главы государства.

    Российский лидер подчеркнул, что эти черты помогают артистке добиваться успеха в профессии и радовать поклонников яркими работами. В завершение президент пожелал Яковлевой здоровья и неиссякаемого вдохновения.

    5 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    Президент ЦАР поблагодарил Путина за поставку злаков

    Президент ЦАР Туадера поблагодарил Путина за поставку злаков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил признательность за поставку злаков, благодаря которым жители страны были обеспечены мукой.

    Глава ЦАР также заявил о намерении обсудить с российским президентом вопросы развития экономики и энергетики, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что страна сталкивается с серьезным дефицитом энергетических ресурсов и рассчитывает на опыт России в этой сфере.

    Туадера подчеркнул, что во время переговоров будет уделено внимание и финансовым вопросам, связанным с функционированием энергетической системы ЦАР.

    Ранее Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    5 марта 2026, 15:21 • Новости дня
    Путин отметил турбулентность мировой ситуации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку в мире как турбулентную.

    Об этом он заявил во время встречи с президентом Центрально-Африканской Республики Арканжем Туадерой в Москве, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что между Россией и ЦАР налажено тесное взаимодействие по координации позиций на международной арене. Он отметил, что профильные министерства и ведомства обеих стран поддерживают постоянный контакт в этом направлении.

    «Уверен, что так будет дальше. Об этом тоже поговорим сегодня с учетом достаточно турбулентной ситуации в мире», – заявил Путин.

    Напомним, Путин в четверг встретился с главой ЦАР в Кремле. Он лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР и отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР.

    5 марта 2026, 18:12 • Новости дня
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с женщинами – представительницами разных профессий.

    Среди приглашенных – конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики, передает РИА «Новости». Путин поздравил всех женщин России с наступающим праздником, пожелал личного счастья и «производственных в широком смысле этого слова успехов».

    Президент отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Он выделил вклад женщин в разные сферы. «Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», – пояснил глава государства.

    Путин подчеркнул, что на женщинах лежит много обязанностей не только на работе, но и дома. «Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», – заявил он.

    Президент также добавил, что в России всегда будут ценить вклад человека вне зависимости от его пола.

    Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта.

    5 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин отметил перспективы гуманитарного сотрудничества России и ЦАР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел в Москве переговоры с президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой.

    В ходе встречи Путин подчеркнул, что в гуманитарной сфере у двух стран существуют хорошие перспективы и заделы для дальнейшего развития, передает РИА «Новости».

    Он отдельно поблагодарил Туадеру за усилия по развитию и популяризации русского языка в ЦАР. «Прежде всего, хотел бы обратить ваше внимание и поблагодарить вас за то, что вы делаете для развития и популяризации русского языка в вашей стране», – отметил российский лидер.

    На переговорах обсуждались вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальные международные темы.

    Путин сообщил, что вскоре будет создана межправительственная комиссия России и ЦАР по торгово-экономическим связям. По его мнению, у двух стран есть хорошие перспективы в энергетике, сельском хозяйстве и инфраструктуре. Путин также отметил, что обсуждение этих вопросов продолжится в расширенном составе и в формате рабочего обеда.

    Ранее Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР.

    5 марта 2026, 14:37 • Новости дня
    Путин отметил вклад «Новых людей» в развитие России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил вклад партии «Новые люди» в развитие страны.

    Его приветствие участникам VI съезда партии зачитал начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

    «Уважаемые друзья! Приветствую вас по случаю открытия VI съезда политической партии «Новые люди». За прошедшие годы «Новые люди» – самая молодая парламентская партия России – накопила солидный опыт работы в законодательных органах власти всех уровней, своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевала доверие значительного числа граждан», – говорится в послании президента, текст обращения опубликован на сайте Кремля.

    Путин отметил, что представители партии вносят конструктивный вклад в работу Государственной Думы, региональных парламентов и органов муниципальной власти, уделяя особое внимание вопросам науки, образования, здравоохранения, внедрению новых технологий и поддержке предпринимательства, в том числе молодёжного. Президент также обратил внимание на продвижение партией ценностей здорового образа жизни и подчеркнул, что важна консолидация с другими партиями и общественными организациями для решения общенациональных задач.

    В завершение послания глава государства выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивном ключе, а предложенные на нем инициативы найдут отражение в дальнейшей работе партии на благо страны. Путин пожелал делегатам успехов и плодотворной работы.

    Ранее «Новые люди» запустили движение для молодежи России.

    5 марта 2026, 13:26 • Новости дня
    Путин расширил меры поддержки на защитников российского приграничья по просьбе СПЧ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета по правам человека, в документ вошли инициативы, которые ранее озвучила руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова.

    Решения о расширении кредитных каникул и пересмотре выплат семьям погибших участников специальной военной операции утвердил президент Владимир Путин. Изменения коснутся военнослужащих, участвующих в контртеррористических операциях, которые теперь смогут воспользоваться поддержкой, аналогичной мерам для бойцов СВО, включая кредитные каникулы и списание долгов в случае гибели.

    Юлия Белехова, руководитель Комитета семей воинов Отечества, подчеркнула важность этих инициатив и заявила: «Очень важные инициативы теперь реализуются в жизнь! Это дети и защита их прав. В данном случае речь идет о малышах, которые были зачаты до, а родились уже после гибели отца-военнослужащего. Президент дал поручение проанализировать законодательство и внести изменения при необходимости».

    В частности, поводом для изменений стала история Анастасии Лукиных и ее ребенка, который родился спустя несколько дней после гибели отца. Суд признал малыша членом семьи погибшего военнослужащего, и ему назначены все положенные выплаты. Также будет проведен анализ практики осуществления единовременных выплат членам семей погибших участников СВО с возможным расширением круга получателей.

    В опубликованном на сайте Кремля документе содержится семь поручений, направленных на совершенствование законодательства и повышение социальной поддержки военнослужащих и их семей.

    Президент Владимир Путин поручил распространить механизм кредитных каникул на бойцов, отражающих вооруженное вторжение.

    Ранее глава государства поддержал предложение о расширении мер социальной поддержки на несовершеннолетних братьев и сестер погибших участников спецоперации.

    Также российский лидер утвердил закон о списании просроченных кредитов на сумму до 10 млн рублей для участников СВО.

    5 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Путин лично поздравил Туадеру с победой на выборах президента ЦАР

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в ходе встречи в Кремле поздравил Фостен-Арканжа Туадеру с победой на президентских выборах в Центрально-Африканской Республике.

    Российский президент отметил, что убедительная победа Туадеры свидетельствует о широкой поддержке его политики среди граждан, включая вопросы внутренней стабильности, безопасности и экономики, передает ТАСС.

    На встрече в Кремле Путин лично выразил свои пожелания: «Позвольте мне еще раз – уже лично – поздравить вас с результатами выборов. Искренне желаю вам успехов».

    Туадера прибыл в Москву с рабочим визитом, это его первый визит после переизбрания в конце прошлого года. Ранее он трижды посещал Россию за последние годы, последний раз – в январе 2025 года. В ходе нынешней поездки планируется обсуждение политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Москвой и Банги, а также международной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и президента ЦАР состоится в формате рабочего завтрака.

    5 марта 2026, 13:18 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин в Кремле проведет встречу с женщинами различных профессий накануне Международного женского дня, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России проведет встречу с представительницами разных профессий в Кремле, передает ТАСС.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, мероприятие приурочено к Международному женскому дню 8 Марта.

    Песков уточнил, что на встрече будут присутствовать женщины из творческой интеллигенции, инженеры, конструкторы, военнослужащие, добровольцы, а также медики, медсестры и военные корреспонденты.

    Он отметио: «В контексте всеобщей подготовки к 8 Марта, к Международному женскому дню сегодня Путин встретится в Кремле с женщинами. Речь идет о самых разнообразных представителях, самых разнообразных женщинах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков поздравил журналисток рукописной открыткой с изображением крокусов.

    Эксперты рекомендовали тщательно подходить к выбору подарков к 8 марта и обращать внимание на индивидуальные предпочтения.

    5 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Путин отметил особенное отношение к матерям у всех народов России

    Путин отметил особое отношение к матерям в традициях народов России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с женщинами разных профессий в канун 8 Марта президент России подчеркнул особую душевную роль матерей и женщин в традициях народов страны, отдельно отметив важность их заботы о семье.

    Президент России Владимир Путин на встрече с представительницами прекрасного пола по случаю Международного женского дня подчеркнул особое, традиционно теплое отношение к женщинам, характерное для всех народов страны, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что особенно важно душевное отношение к матери, выразив благодарность за жизнь, воспитание и тепло. Он добавил, что это также проявляется в отношении к подругам и женам.

    Ранее Путин во время встречи с женщинами перед 8 Марта заявил о риске для военных при использовании на фронте не контролируемых Россией систем связи.

    До этого в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал проведение этой встречи. А сопредседатель Союза православных женщин Наталья Дмитриевская отметила, что женщин важно поздравлять не только в праздники, но особенно в Международный женский день и на День жен-мироносиц.


    5 марта 2026, 13:08 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина и президента ЦАР пройдет в формате рабочего завтрака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Встреча президента России Владимира Путина и президента Центрально-Африканской Республики Фостена Арканжа Туадеры, а также двусторонние переговоры пройдут в формате рабочего завтрака, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что середина дня будет полностью посвящена вопросам двусторонних отношений между Россией и Центральноафриканской Республикой. Он подчеркнул, что президент Туадера находится в России с рабочим визитом, передает ТАСС.

    «И сегодня состоятся центральноафриканские переговоры, в том числе рабочий завтрак двух президентов», – добавил представитель Кремля.

    Ранее Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом ЦАР Туадерой.

    В конце января Путин поздравил Туадеру с убедительной победой на президентских выборах, состоявшихся 28 декабря 2025 года.

