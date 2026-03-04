Путин призвал МВД уделить больше внимания киберпреступлениям

Путин провел встречу с женщинами разных профессий перед 8 Марта

Tекст: Валерия Городецкая

Среди приглашенных – конструкторы, добровольцы, военные корреспонденты и медики, передает РИА «Новости». Путин поздравил всех женщин России с наступающим праздником, пожелал личного счастья и «производственных в широком смысле этого слова успехов».

Президент отметил, что женщины часто берут на себя обязанности, которые традиционно считаются мужскими. Он выделил вклад женщин в разные сферы. «Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», – пояснил глава государства.

Путин подчеркнул, что на женщинах лежит много обязанностей не только на работе, но и дома. «Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», – заявил он.

Президент также добавил, что в России всегда будут ценить вклад человека вне зависимости от его пола.

Ранее в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с женщинами перед 8 Марта.