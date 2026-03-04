Путин призвал усилить борьбу с незаконной миграцией

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент России Владимир Путин во время расширенного заседания коллегии МВД обратил особое внимание на необходимость активизации борьбы с незаконной миграцией, передает РИА «Новости».

По словам главы государства, создание отдельной миграционной службы в структуре министерства стало серьезным подспорьем для решения этой задачи.

Путин подчеркнул: «На новый уровень должна выйти борьба с незаконной миграцией, серьезным подспорьем в этой работе призвано стать создание в системе МВД миграционной службы».

Он отметил, что работа в этом направлении велась и ранее, однако в последнее время статус службы и принимаемые решения уже начали приносить определенные результаты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план реализации концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы. МВД будет проводить регулярный мониторинг исполнения мероприятий. Правительство России получит ежегодные доклады по реализации концепции.