Иран с марта 2026 года запретил экспорт продовольствия в Россию

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран временно запретил экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, пишет «Коммерсанть». Эта группа товаров составляет более 60% всего иранского экспорта в Россию, сообщили в пресс-службе торгового представительства России в Тегеране.

Запрет начал действовать с 3 марта 2026 года и будет оставаться в силе до дальнейшего уведомления. Причиной таких мер власти Ирана назвали обеспечение продовольственной безопасности населения на фоне военных действий в стране.

Российское торговое представительство рекомендовало учитывать введенный запрет при планировании внешнеэкономической деятельности с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран подписали новые соглашения о стратегическом партнерстве. Президенты двух стран провели телефонный разговор. Владимир Путин сообщил, что товарооборот между Россией и Ираном вырос на 8%.