Путин потребовал от МВД усилить профилактику школьных преступлений среди подростков

Tекст: Тимур Шайдуллин

Случаи агрессивного поведения подростков в учебных заведениях вызывают особую тревогу, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает РИА «Новости».

«Особую тревогу вызывают случаи агрессивного поведения подростков в школах, колледжах, а также в общественных местах. МВД совместно с другими правоохранительными органами необходимо значительно усилить акцент на профилактику и предотвращение подобных преступлений», – подчеркнул президент.

Путин отметил, что усилия правоохранительных органов должны быть направлены не только на реагирование, но и на профилактику подобных инцидентов среди молодежи.

Ранее Путин выразил соболезнования президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по поводу трагедии в школе Подмосковья, где погиб мальчик из азиатской страны.

До этого президент поддержал инициативу главы СПЧ Валерия Фадеева о пересмотре правил приема в школы для детей соотечественников из-за рубежа, если русский язык для них родной.

Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что Путин примет участие в ежегодном заседании коллегии МВД России и обозначит приоритеты ведомства на следующий год.