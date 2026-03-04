Путин назвал повышение раскрываемости преступлений приоритетом МВД

Tекст: Елизавета Шишкова

Улучшение раскрываемости преступлений является одной из главных задач МВД на этот год, заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС. Об этом он сообщил на расширенном заседании коллегии министерства.

«Среди приоритетных задач, стоящих в текущем году перед МВД, хотел бы выделить следующие. Прежде всего надо улучшать работу по раскрытию преступлений, само собой разумеется, в первую очередь тяжких и особо тяжких посягательств против личности и преступлений против собственности граждан», – подчеркнул глава государства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД применяет современные криминалистические методы для раскрытия преступлений почти полувековой давности. Глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что министерство успешно раскрывает старые преступления.