    4 марта 2026, 14:21 • Новости дня

    Церемонию прощания с Хаменеи отложили из-за наплыва желающих проститься

    Иранские власти перенесли прощание с Хаменеи из-за огромного наплыва людей

    Tекст: Мария Иванова

    Траурную церемонию прощания с погибшим верховным лидером Али Хаменеи перенесли, чтобы подготовить инфраструктуру Тегерана к наплыву желающих проститься со всего Ирана.

    Глава координационного совета исламской пропаганды Тегерана Мохсен Махмуди сообщил об изменениях в графике траурных процессий, передает РИА «Новости».

    По его словам, организаторы столкнулись с беспрецедентным желанием граждан проводить политика в последний путь.

    «Проведение этого мероприятия откладывается. Надеюсь, что при первой возможности, как только условия позволят провести мероприятие, координационный совет сделает соответствующее заявление с призывом (проститься)», – сказал чиновник в эфире местного телевидения.

    Пауза необходима для подготовки городской инфраструктуры к приему огромного количества людей, направляющихся в столицу из регионов. Примечательно, что продолжающиеся удары по Тегерану в качестве причины переноса церемонии официально не озвучивались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, траурные мероприятия в память о погибшем лидере планировались продолжительностью в трое суток. Агентство Fars сообщило о выборе города Мешхеда местом захоронения аятоллы.

    Ранее государственное телевидение Ирана официально объявило о мученической смерти Али Хаменеи.

    6 марта 2026, 07:35 • Новости дня
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
    @ REUTERS/Ashraf Mohammad

    Tекст: Катерина Туманова

    Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.

    С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.

    «На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.

    Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.

    В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.

    «Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.

    10 комментариев

    Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.

    На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.

    «Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.

    WSJ узнала о готовности ОАЭ заморозить активы Ирана в качестве наказания.

    Комментарии (13)
    6 марта 2026, 02:11 • Новости дня
    Трамп: После Ирана будет Куба

    Трамп пообещал решить вопрос с Кубой после Ирана

    Трамп: После Ирана будет Куба
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в четверг на мероприятии с футбольной командой «Интер Майами» в Белом доме, что Куба очень хочет «заключить сделку», поэтому Трамп намерен положить конец войне в Иране, а затем, и «это будет лишь вопросом времени», заняться Кубой.

    «То, что происходит с Кубой, поразительно, и мы считаем, что хотим сначала завершить это дело [операцию против Ирана], и это лишь вопрос времени», – приводит Reuters слова главы Белого дома.

    Трамп пообещал, что «это будет лишь вопросом времени, когда вы и множество невероятных людей вернетесь на Кубу».

    «Мы хотим сначала закончить этот конфликт», – сказал он об иранской военной кампании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее высказывался о возможности «дружественного захвата Кубы». Сенатор Линдси Грэм назвал Кубу следующей после Ирана целью для  США. Глава МИД России Сергей Лавров предположил, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    Комментарии (20)
    5 марта 2026, 19:09 • Видео
    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

    Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (29)
    5 марта 2026, 21:57 • Новости дня
    МИД Ирана: США ждет катастрофа при наземном вторжении

    Аракчи: США ждет катастрофа при наземном вторжении в Иран

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о полной готовности страны к ведению сухопутных боевых действий.

    В интервью NBC News он подчеркнул, что иранская армия не только не боится возможной наземной операции США, но и уверена в способности противостоять ей, передает РИА «Новости».

    «Нет, мы их (США) ждем… Потому что мы уверены, что сможем им противостоять, и это станет для них большой катастрофой», – заявил Аракчи.

    10 комментариев

    Ранее посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран ответит на возможную наземную операцию США.

    Военный министр США Пит Хегсет заявлял, что операция против Ирана под названием «Эпическая ярость» носит исключительно воздушный характер.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, насколько реалистично использование США курдских сил в наземной операции против Ирана.

    Комментарии (5)
    5 марта 2026, 23:00 • Новости дня
    Генпрокуратура Ливии задержала подозреваемых в убийстве сына Каддафи

    Tекст: Катерина Туманова

    Генпрокуратура Ливии заявила о задержании троих человек по делу об убийстве Сейф аль-Ислама Каддафи в Зинтане.

    «В ходе расследования были установлены личности троих подозреваемых. Генеральная прокуратура постановила задержать их», – приводит РИА «Новости» выдержку из заявления ведомства.

    Напомним, 3 февраля СМИ сообщали, что сын Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам был убит в городе Эз-Зинтан на западе Ливии, политика убили во дворе дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президентский совет Ливии назвал цель убийства сына Каддафи. Племянник Каддафи опубликовал последнее аудиосообщение Сейф аль-Ислама.

    Газета ВЗГЛЯД и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов разбирались, почему убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна.


    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 10:39 • Новости дня
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    Опровергнуто превосходство США и Израиля в небе над Ираном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Тель-Авив не смогли добиться тотального контроля над иранским воздушным пространством, хотя обе страны заявляют о подавлении угроз в небе над Ираном, пишут американские СМИ.

    Иранские средства ПВО сохраняют боеспособность, а небо над страной нельзя считать полностью безопасной зоной, сообщает The War Zone.

    Особенно сложная ситуация складывается в восточной части Ирана.

    В американском командовании заявили о смене тактики бомбардировок. «Центральное командование переходит от крупных планомерных ударных групп, использующих боеприпасы дальнего действия, к высокоточным ударам непосредственно над Ираном», – заявил генерал ВВС США Дэн Кейн.

    Переход к прямым атакам позволяет увеличить частоту вылетов и объем поражаемых целей. Однако использование свободнопадающих бомб JDAM и ракет Hellfire несет серьезные риски для экипажей. Мобильные комплексы ПВО Ирана способны внезапно атаковать самолеты четвертого поколения.

    Восточные регионы страны остаются наименее затронутыми ударами и представляют наибольшую опасность. Для операций там требуются самолеты радиоэлектронной борьбы и подавления ПВО. Даже стратегические бомбардировщики B-52 вынуждены применять стелс-ракеты JASSM из-за пределов иранского воздушного пространства.

    Ранее сообщалось об установлении локального господства США в воздухе на юге Ирана. Пентагон заявлял о намерениях увеличить глубину ударов для расширения маневра войск.

    В начале боевых действий глава Пентагона Пит Хегсет указывал на исключительно воздушный характер операции «Эпическая ярость».

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 08:22 • Новости дня
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    Американские следователи заподозрили Пентагон в ударе по школе в Иране
    @ Mehr News Agency/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские следователи допускают, что удар по начальной школе на юге Ирана нанесли США, передает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных чиновников.

    Военные следователи США допускают, что американская армия могла быть причастна к удару по начальной школе для девочек на юге Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Reuters.

    В материале уточняется: «Военные следователи считают вероятным, что ВС США несут ответственность за атаку на иранскую школу для девочек, но к окончательному заключению по этому делу они еще не пришли и расследование не завершено».

    Источники агентства Reuters подчеркнули, что не исключают появления новых доказательств, которые могут опровергнуть причастность США к произошедшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции Хормозган заявил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран сообщил о примерно 160 погибших из-за этого удара.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 10:55 • Новости дня
    NYT: Атака США на иранский корабль создала внутриполитические проблемы для Индии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Уничтожение американской подлодкой иранского фрегата IRIS Dena вызвало серьезные политические сложности для индийского руководства, пишут американские СМИ.

    Индийский премьер-министр Нарендра Моди воздерживался от официальных комментариев непосредственно по поводу инцидента в водах у побережья Шри-Ланки, где был уничтожен иранский фрегат, пишет New York Times.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал уничтоженное судно гостем индийских ВМС. «Американская подлодка совершила зверство против членов его экипажа», – сказал он.

    ВМС Индии присоединились к поисково-спасательной операции после получения сигнала бедствия, однако 32 моряка были спасены силами ланкийского флота. Оппозиция обвинила правительство в отказе от защиты национальных интересов и неспособности поддержать гостей страны.

    Индия оказалась в затруднительном положении, пытаясь сохранить баланс в отношениях с Ираном, США, Израилем и арабскими монархиями. Руководство страны пока не выразило публичного сочувствия ни одной из сторон, придерживаясь стратегии нейтралитета.

    Напомним, Аракчи пообещал Вашингтону неминуемое возмездие за потопление корабля. Заместитель главы иранского МИД Саид Хатибзаде назвал уничтоженный фрегат IRIS Dena безоружным судном. Спасатели извлекли из воды тела около 80 погибших моряков.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 22:55 • Новости дня
    КСИР: БПЛА вынудили авианосец «Авраам Линкольн» уйти от иранского берега

    Tекст: Вера Басилая

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в акватории Оманского залива и был вынужден экстренно сменить дислокацию.

    Иранские военные заявили об атаке беспилотниками по американскому авианосцу «Авраам Линкольн», находившемуся в Оманском заливе, передает РИА «Новости».

    Центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил, что корабль подошел на расстояние 340 километров к морским границам Ирана для контроля над акваторией, после чего был атакован беспилотниками ВМС КСИР.

    «После атаки корабль быстро скрылся более чем на тысячу километров от залива», – говорится в заявлении, которое приводит IRIB.

    10 комментариев

    Ранее Тегеран объявил о запуске четырех баллистических ракет по американскому авианосцу «Авраам Линкольн». Центральное командование ВС США опровергло информацию о попадании боеприпасов по кораблю.

    КСИР заявил, что поразил эсминец США ракетами Qadr и Talaiyeh в 650 километрах от берега.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 22:11 • Новости дня
    Генерала КСИР Каани могли казнить за шпионаж в пользу Израиля

    Nationalnews: Экс-главу «Кудс» Каани казнили за связь с Моссад

    Tекст: Вера Басилая

    Бывшего генерала спецподразделения «Кудс» Исмаила Каани, который ранее пережил несколько покушений, предположительно, казнили за подозрение в работе на израильскую разведку «Моссад», сообщает издание Nationalnews.

    По данным Nationalnews, бывший генерал спецподразделения Корпуса стражей исламской революции «Кудс» Исмаил Каани был казнен за шпионаж в пользу израильской разведки «Моссад», сообщают «Вести».

    По данным издания, Каани пережил покушение на свою жизнь и даже находился рядом с верховным лидером Ирана Али Хаменеи во время атаки США и Израиля.

    В публикации отмечается, что Исмаил Каани, возглавлявший элитное подразделение КСИР, был осужден и казнен самим Корпусом стражей исламской революции по подозрению в передаче секретной информации спецслужбам Израиля.

    До своей казни Каани неоднократно становился целью покушений, в том числе, по информации The New York Times, в июне 2025 года, когда сообщалось о его возможной гибели во время операции «Восходящий лев», проводимой израильской армией.

    Иранские СМИ в июне 2025 года опровергли сообщения о гибели Исмаила Каани при израильском авиаударе.

    Ранее генерал уже появлялся на публике вопреки слухам о своей смерти в Ливане.

    Израильские военные узнали местоположение аятоллы Али Хаменеи, взломав камеры дорожного движения и наблюдая за охраняемым комплексом несколько лет.

    Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть Хаменеи.

    Газета ВЗГЛЯД писала, кто и как мог предать верховного иранского лидера Хаменеи.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 08:13 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Запад солгал о причине крушения истребителей США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные издания распространяют недостоверные сведения об обстоятельствах уничтожения трех американских F15E в ходе конфликта США и Израиля с Ираном, скрывая реальные причины инцидента в небе, пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

    Версия о случайном «дружественном огне» со стороны Кувейта является ложной, передает РИА «Новости» со ссылкой на L'AntiDiplomatico.

    Ведущие западные СМИ «сходят с ума от фейковых новостей» о трех американских истребителях F15E, якобы сбитых «дружеским огнем» ПВО Кувейта.

    По мнению авторов, самолеты уничтожили иранские ракеты.

    Эксперты называют официальную реконструкцию событий невероятной, так как сразу три истребителя не могли быть приняты за вражеские цели. Военная авиация оснащена системой идентификации «свой-чужой», предотвращающей подобные инциденты посредством обмена зашифрованными кодами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США заявили о потере трех истребителей F-15E над Кувейтом из-за «дружественного огня». Западные СМИ возложили ответственность за инцидент на пилота кувейтского самолета F/A-18 Hornet. Корпус стражей исламской революции подтвердил поражение американского борта собственными средствами ПВО.

    Комментарии (0)
    5 марта 2026, 22:38 • Новости дня
    Хуситы заявили о готовности в любой момент нажать на спусковой крючок ради Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси заявил, что пальцы хуситов всегда находятся «на спусковом крючке» для защиты Ирана.

    Лидер движения «Ансар Алла» (хуситы) Абдель Малик аль-Хуси в ходе еженедельного обращения, которое транслировал телеканал Al Masirah, подчеркнул готовность поддержать Иран в случае необходимости, передает РИА «Новости».

    «Мы солидарны с Ираном, и наши руки всегда на спусковом крючке в ожидании, когда этого потребуют военные события», – заявил лидер хуситов.

    Ранее военный представитель хуситов предупредил о готовности атаковать американские корабли в случае агрессии США против Тегерана.

    The New York Times писала, что масштабная атака на Иран и гибель аятоллы Али Хаменеи могут привести к геополитическим изменениям, сопоставимым с распадом СССР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия повлекут за собой атака на Иран и гибель Хаменеи.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 09:53 • Новости дня
    Иран назвал потопленный подлодкой США фрегат «безоружным судном»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранский фрегат, который был атакован у берегов Шри-Ланки подлодкой ВМС США, не имел на борту вооружения, заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде.

    По словам Хатибзаде, иранский корабль находился в данном регионе по приглашению индийской стороны. Он подчеркнул, что «это нападение со стороны США очень прискорбно, они атаковали безоружное судно», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский фрегат IRIS Dena был атакован американской подлодкой. В районе крушения у берегов Шри-Ланки нашли тела 80 погибших.

    Накануне власти Ирана сообщили, что более 100 моряков погибли в результате потопления фрегата IRIS Dena у берегов Шри-Ланки после удара американской подводной лодки.

    Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пообещал неминуемое возмездие Вашингтону за потопление корабля. А военный эксперт Алексей Дандыкин заявил газете ВЗГЛЯД, что США нечем гордиться в торпедировании иранского фрегата.

    10 комментариев


    Комментарии (2)
    5 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Аракчи заявил о провале США в войне с Ираном

    Tекст: Валерия Городецкая

    США потерпели поражение, не сумев добиться быстрой и чистой победы над Ираном, как планировали, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    В интервью NBC News Аракчи заявил, что за шесть дней боевых действий стало очевидно, что главная цель США не реализована, передает ТАСС.

    «Полагаю, спустя шесть дней войны становится ясно, что США не смогли достичь своей главной цели, которая заключалась в чистой и быстрой победе. Им не удалось этого достичь, и теперь они пытаются оправдаться за то, что они на нас напали», – сказал он.

    10 комментариев

    Ранее власти Ирана сообщили о гибели более 500 военных США.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему война США и Израиля против Ирана пошла не по плану.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 11:01 • Новости дня
    Беспилотники-камикадзе США LUCAS сразу стали «незаменимыми» в войне против Ирана
    Беспилотники-камикадзе США LUCAS сразу стали «незаменимыми» в войне против Ирана
    @ U.S. Central Command

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные США назвали дроны-камикадзе LUCAS «незаменимыми» в ходе боевых действий против Ирана.

    Как пишет The War Zone, глава Центрального командования ВС США адмирал Брэд Купер заявил, что дроны LUCAS, созданные на основе иранского Shahed-136, впервые были применены в бою всего шесть дней назад в ходе совместной операции Epic Fury США и Израиля против иранских объектов. С тех пор эти беспилотники неоднократно использовались для ударов по различным целям.

    Адмирал Купер отметил: «LUCAS – незаменимы», подчеркивая их эффективность и низкую стоимость. Каждый дрон обходится примерно в 35 тыс. долларов, что значительно дешевле традиционных американских крылатых ракет, стоимость которых составляет от 2 до 2,5 млн долларов за единицу. LUCAS можно массово производить и использовать для ударов на дальние дистанции, снижая нагрузку на арсенал дорогих вооружений.

    По словам представителей Центрального командования, дроны способны работать за пределами прямой видимости и оснащены средствами автономной координации, что позволяет применять их в рое и осуществлять сетевые удары. Некоторые из них оснащены терминалами Starlink, что открывает возможности для сложных кооперативных атак и динамического наведения.

    Купер рассказал, что американцы захватили один из иранских Shahed, изучили и доработали конструкцию дрона, добавив американские компоненты и вернув его в зону конфликта уже в виде LUCAS. Видеозаписи демонстрируют, что один из таких дронов был найден почти целым в Ираке, где хорошо виден спутниковый канал управления.

    Военные также подчеркнули, что благодаря дешевизне и массовости подобных беспилотников США легче справляются с угрозой со стороны Ирана, который, несмотря на разрушения, сохраняет значительный арсенал ракет и дронов. Спор о запасах вооружения и возможности их восполнения продолжается, но американское командование уверяет, что способно нарастить производство LUCAS в случае необходимости.

    10 комментариев


    Ранее телеканал CNBC сообщил, что иранские дроны-камикадзе «Шахед» преодолевают американские системы ПВО, а борьба с ними обходится во много миллионов долларов.

    Комментарии (0)
