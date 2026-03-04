Путин заявил о снижении преступности во всех округах России

Путин поручил рассмотреть ограничения на езду электровелосипедов по тротуарам

Tекст: Вера Басилая

Перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека опубликован на сайте Кремля. Власти намерены усовершенствовать правила использования средств индивидуальной мобильности, включая их коммерческую эксплуатацию.

«Минтрансу России... представить предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, связанных с использованием... средств индивидуальной мобильности, включая велосипеды с электрическим двигателем, рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам», – говорится в документе.

Доклад необходимо представить до 1 июля. Ответственными за выполнение задачи назначены министр транспорта Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой запретить езду на электросамокатах по тротуарам.

Власти предложили полностью исключить передвижение на таких устройствах в пешеходных зонах.

Минтранс представил проект изменений в ПДД для классификации пользователей средств индивидуальной мобильности как водителей.