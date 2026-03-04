Комик Комиссаренко утратил веру в европейскую демократию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Артист выразил недовольство отношением к себе в европейских странах, передает Ura.ru.

Он признался, что долгое время разделял местные представления о демократии, но впоследствии утратил доверие к этой политической системе. При оформлении документов у него потребовали справку об отсутствии судимости.

«Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», – посетовал юморист.

Он напомнил, что преследование связано в том числе с шутками в адрес белорусского президента Александра Лукашенко.

Комиссаренко уточнил, что сейчас располагает только белорусским паспортом, срок действия которого истечет через два года. Также он рассказал об изменении формата общения с близкими после эмиграции: теперь он старается не перегружать друзей своими переживаниями. При встречах они лишь кратко заверяют друг друга, что у всех «все нормально».

ФСБ лишила артиста российского гражданства из-за объявления в межгосударственный розыск. Ранее КГБ Белоруссии включил юмориста в перечень лиц с причастностью к террористической деятельности. Минский городской суд заочно приговорил стендапера к шести годам лишения свободы за оскорбление президента.