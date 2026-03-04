Захарова назвала число находящихся на Ближнем Востоке российских туристов

Миллиардер из ОАЭ написал открытое письмо Трампу об Иране
Tекст: Катерина Туманова
Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур в открытом обращении к американскому президенту Дональду Трампу в соцсети Х задал ему несколько вопросов о том, на каком основании США начали войну, все ли ходы, варианты и последствия просчитаны и действительно ли это тот самый мир, который глава Белого дома обещал американцам.
С первых строк Аль Хабтур задает Трампу вопрос: кто дал ему право втянуть регион в войну с Ираном.
«На каком основании вы приняли это опасное решение? Учли ли вы сопутствующий ущерб, прежде чем нажать на «Пуск»? Думали ли вы, что первыми пострадают от этой эскалации страны региона?» – говорится в письме.
Автор отмечает, что несмотря на инициативы по миру и обещания стабильности, объявленные администрацией США, арабские страны оказались втянуты в военное противостояние, а финансирование многих программ поступало из региона.
В этой связи лидеры Персидского залива требуют разъяснить, куда исчезли выделенные на развитие миллиарды долларов и почему вместо мира страны оказались на грани войны.
«Ещё опаснее, что ваше решение угрожает не только жителям региона, но и американскому народу, которому вы обещали мир и процветание. А теперь он оказался втянутым в войну, финансируемую деньгами налогоплательщиков, которая, по данным Института политических исследований (IPS), обойдется в 40-65 млрд долларов на прямые военные операции и потенциально может достичь 210 млрд долларов с учетом экономических последствий и косвенных потерь, если она продлится четыре-пять недель», – сообщил Аль Хабтур.
Арабский бизнесмен добавил, что Трамп нарушил собственные предвыборные обещания, отдав приказы о военных интервенциях в семи странах и увеличив число зарубежных авиаударов до 658 за первый год второго срока.
На этом фоне рейтинг одобрения Трампа среди американцев снизился на 9% за 400 дней, что отражает тревогу среди граждан США по поводу новой войны и ее последствий.
«Истинное лидерство измеряется не решениями о ведении войны, а мудростью, уважением к другим и стремлением к миру. Если эти инициативы были предприняты во имя мира, то мы имеем право требовать полной прозрачности и подотчетности», – завершил послание Трампу Аль Хабтур.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Военный министр США Пит Хегсет заявил о готовности Вашингтона идти настолько далеко, насколько этого потребуют американские интересы. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября.
Tекст: Елизавета Шишкова
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби, сообщила иранская гостелерадиокомпания.
Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных, расположенному рядом с международным аэропортом Заид в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию. Как отмечается, в районе аэропорта было слышно несколько взрывов, что подтвердило агентство Reuters.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что системы противовоздушной обороны страны отражают ракетную атаку, осуществленную с территории Ирана.
Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.
Тегеран стремится втянуть Вашингтон в затяжное противостояние в Ормузском проливе, превратив ключевой мировой нефтяной маршрут в «морской Вьетнам» для США.
Как пишет британская The Telegraph, план Ирана может поставить США перед сложным выбором между риском военной эскалации и угрозой глобального энергетического кризиса. Иранские власти заявили о «полном контроле» над Ормузским проливом – одним из важнейших морских путей мира, через который проходит около пятой части глобальных поставок нефти и газа.
Представители иранского Корпуса стражей исламской революции пригрозили атаковать любые суда, которые попытаются пересечь акваторию. По данным западных СМИ, на фоне угроз страховые компании резко повысили стоимость страхования морских перевозок или вовсе отказались страховать рейсы через пролив. В результате поток нефтяных танкеров через Ормуз сократился примерно на 90%.
Сейчас Вашингтон рассматривает возможность предоставления государственныx страховых гарантий для торговых судов и отправки кораблей Военно-морские силы США для сопровождения танкеров. Однако, как отмечают эксперты, именно такого шага может добиваться Тегеран. По мнению специалистов, Иран пытается втянуть США в длительную и затратную военно-морскую операцию. Эксперт из Университет Санкт-Галлена Андреас Бем считает, что даже единичное попадание по американскому кораблю может стать серьезным политическим ударом по Вашингтону.
Несмотря на значительные потери иранского флота в результате ударов США и Израиля, у Тегерана остаются инструменты давления. Среди них – подводные лодки, береговые ракетные комплексы и беспилотники, а также поддержка союзных группировок на Ближнем Востоке, включая движение хуситов в Йемене. Эксперты считают, что стратегия Ирана заключается в том, чтобы превратить конфликт в изматывающую кампанию, способную подорвать поддержку войны внутри США.
При этом даже локальная зона напряженности вокруг Ормузского пролива серьезно бьет по мировой экономике. На фоне кризиса цена нефти уже выросла выше 80 долларов за баррель. Аналитики предупреждают, что дальнейшие перебои с поставками через Ормуз способны ускорить дальнейший цен на топливо и энергоресурсы по всему миру.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что финансовые потери мировой экономики при закрытии Ормузского пролива на один день составляют порядка семи млрд долларов.
Tекст: Тимур Шайдуллин
Бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Цаликову предъявили обвинения по нескольким эпизодам, включая создание преступного сообщества и крупные хищения в 2017–2024 годах, сообщили в СК России.
В отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в создании преступного сообщества. В Следственном комитете заявили РИА «Новости», что участники сообщества с 2017 по 2024 год совершили хищения бюджетных средств, их легализацию и взяточничество. Цаликов задержан, сейчас рассматривается вопрос о мере пресечения.
«Цаликову предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения), 12 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 УК РФ (растрата), частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) и по двум эпизодам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки)», – заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в Орджоникидзе, ныне Владикавказ. Работал в системе МЧС России, где прошел путь до первого заместителя министра. В 2012 году перешел в Министерство обороны РФ, а с 2015 по июнь 2024 года занимал должность первого заместителя министра обороны. Награжден рядом государственных наград, в том числе является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». С сентября 2024 года – депутат Верховного Хурала Республики Тыва.
Ранее Цаликов дал показания против другого экс-замминистра обороны Тимура Иванова по делу о растрате и выводе миллиардов рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Цаликова освободили от должности заместителя министра обороны указом президента России 17 июня 2024 года.
Tекст: Валерия Городецкая
Российские паралимпийцы находятся в отличной спортивной форме и покажут достойные результаты на предстоящих Паралимпийских играх, сообщила главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина.
«Наши спортсмены – это наша гордость. Я уверена, что мы всей страной будем за них болеть, поддерживать, смотреть их выступления. Уверена, что наши ребята в отличной форме, поэтому они обязательно добьются успехов и хороших результатов», – подчеркнула она в беседе с журналистами, передает ИА «Регнум».
Тренер добавила, что желает паралимпийцам спокойствия, душевного равновесия и побед. По ее мнению, российские спортсмены добьются успеха, поскольку за ними стоит поддержка всей страны.
Паралимпийские игры пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 15 марта. Российская сборная вернула себе право выступать под национальным флагом. В этом году приглашения на соревнования получили шесть российских спортсменов.
Президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что решение о допуске россиян с флагом на Паралимпиаду не отменят.
Tекст: Тимур Шайдуллин
Ассоциация туроператоров России передала властям Дубая перечень отелей, где туристов из России выселяли после отмены авиарейсов.
Ассоциация туроператоров России направила туристическим властям Дубая так называемый черный список гостиниц, выселявших российских туристов в условиях отмены авиарейсов, передает ТАСС. В ассоциации отметили, что большинство путешественников были размещены в отелях, однако зафиксированы и случаи, когда россиян выселяли после отмены их рейсов.
Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила: «Некоторые отели вели себя крайне некорректно, не гостеприимно, выселяя своих постояльцев либо не заселяя тех, кто пришел из других отелей. Пускай это будет на их совести. Мы направили туристическим властям Дубая информацию с полным перечнем таких отелей».
Ломидзе подчеркнула, что сейчас ситуация с размещением и отправкой российских туристов находится под контролем. По ее словам, авиакомпании и туроператоры наладили оперативную работу по размещению и организации выезда граждан.
Ранее в четверг Ломидзе заявила, что туроператоры полностью вернут российским туристам деньги за туры в страны Ближнего Востока.
Как писала газета ВЗГЛЯД, некоторые отели в ОАЭ выселяют российских туристов под предлогом скорого вылета рейса, а затем расселяют их по более дешевым гостиницам.
Между тем еще 2 марта власти Дубая поручили местным отелям продлить проживание туристов из-за массовой отмены авиарейсов.
Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
Tекст: Катерина Туманова
После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.
«Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.
Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.
Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.
США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
Tекст: Катерина Туманова
Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.
«По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).
Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.
Tекст: Елизавета Шишкова
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что альянс не планирует задействовать пятую статью из-за уничтожения ракеты над Турцией.
Об этом Рютте сообщил в интервью агентству Reuters, передает РИА «Новости». По его словам, речь о применении пятой статьи в нынешней ситуации не идет.
По его словам, противники альянса увидели, насколько НАТО сильно и внимательно, особенно в условиях напряженности на Ближнем Востоке. Генсек уточнил, что альянс усилил меры безопасности с субботы, учитывая последние события в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, баллистический снаряд, выпущенный с территории Ирана и пролетевший над воздушным пространством Ирака и Сирии, перехватили и обезвредили силы ПВО и ПРО НАТО в Восточном Средиземноморье.
Вооруженные силы Ирана опровергли сообщения о запуске ракет по турецкой территории.
СМИ сообщили, что сбитая над Турцией иранская баллистическая ракета была направлена на авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные.
Tекст: Илья Абрамов
Литва и Франция стали наиболее агрессивными по отношению к России государствами в феврале 2026 года, возглавив ежемесячный «Рейтинг недружественных правительств», подготовленный редакцией газеты ВЗГЛЯД. В целом по сравнению с январем уровень враждебности западных стран вырос, причем наиболее выраженную антироссийскую линию демонстрируют государства северной Европы.
Согласно «Рейтингу недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД за февраль (.pdf), страны ЕС и НАТО усилили жесткость по отношению к России. Если в январе фиксировалась определенная «заморозка» показателей агрессии – эксперты связывали это с концентрацией «коллективного Запада» на внутренних конфликтах, в том числе вокруг планов США по установлению контроля над Гренландией, – то в феврале динамика изменилась.
Лидерами рейтинга стали Литва и Франция – по 85 баллов из 100 возможных. Обе страны продолжают активную поддержку Киева – передают вооружения, наращивают финансовую помощь Украине и участвуют в военных учениях НАТО.
Второе место сохранила Польша. Варшава заявила о готовности направить Киеву истребители МиГ, а также продолжает участие в инициативе «Приоритетный список потребностей Украины» (PURL), предусматривающей финансирование закупок американской военной техники для ВСУ.
Третью позицию разделили сразу четыре государства – Дания, Канада, Эстония и Британия, утратившая прежнее лидерство. Все они одобрили резолюцию Генассамблеи ООН «Поддержка прочного мира на Украине», осуждающую действия России в рамках спецоперации, и продолжают оказывать Киеву военную и финансовую поддержку.
Германия, долгое время занимавшая первую строчку, опустилась на четвертое место. Рядом с ней – Финляндия. Обе страны финансируют поставки вооружений в рамках PURL. Пятое место разделили Латвия и Швеция. Таким образом, все три прибалтийские республики вошли в первую пятерку наиболее недружественных России правительств.
США стали менее недружественными по отношению к России и в результате потеряли три позиции – с третьего места в январе они переместились на шестое, которое делят с Италией и Нидерландами. Седьмую строчку заняли Бельгия и Болгария.
На восьмом месте расположилась самая многочисленная группа – сразу шесть государств: Греция, Испания, Норвегия, Португалия, Румыния и Чехия. Далее следуют Австралия, Люксембург, Новая Зеландия, Словения и Хорватия, ограничившиеся в военной сфере преимущественно финансовой поддержкой Киева.
Замыкает десятку Австрия. Вместе с ней в этой части таблицы оказались новички рейтинга – Ирландия, Мальта и Северная Македония. Эти страны поддержали антироссийскую резолюцию ГА ООН. Наименее недружественными по итогам февраля стали Багамские острова и Тайвань – по пять баллов.
Наиболее резкий рост индекса продемонстрировали государства, активизировавшие военную поддержку ВСУ и участие в учениях НАТО – прежде всего Дания, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Франция, Швеция и Эстония. Они продолжили прямые поставки вооружений на Украину, выделяли средства на закупку техники для ВСУ и участвовали в учениях альянса у российских границ.
Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, проанализировав февральские данные, отмечают новую тенденцию: помимо украинского направления, в Европе формируется самостоятельный центр конфронтации с Россией – балто-скандинавский «кулак».
Речь идет о странах объединения Nordic-Baltic Eight (NB8, «Северо-Балтийская восьмерка») – Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Литве, Латвии и Эстонии. При активной роли Польши этот формат фактически превращается в устойчивую коалицию государств, последовательно занимающих наиболее жесткую позицию по отношению к Москве.
Именно правительства данного круга сегодня демонстрируют системность – как в военных решениях, так и в финансовой поддержке Киева, – формируя второй по значимости центр давления на Россию в Европе.
Tекст: Валерия Городецкая
Президент России Владимир Путин во время встречи с российскими женщинами перед 8 Марта заявил о возможной угрозе для военных, если на фронте используются системы связи, не находящиеся под контролем России.
Глава государства подчеркнул, что такие способы коммуникации напрямую опасны для личного состава, передает ТАСС.
Обсуждая ограничения Telegram с женщиной – военным связистом, Путин спросил, работают ли специальные виды связи Министерства обороны. Получив подтверждение, что такие средства эффективны, он одобрил их использование. «Хорошо», – отметил президент.
«Использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляет опасность для личного состава», – повторил Путин.
Ранее военные заявили о риске использования Telegram в зоне СВО.
МВД сообщало, что сервисы «пробива» в Telegram использовались для сбора данных о военных и терактов.
Tекст: Тимур Шайдуллин
В России зарегистрирован новый товарный знак Lada Parus, под которым планируется выпуск автомобилей, автозапчастей, аксессуаров и игрушек.
Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Parus для продажи автомобилей и запчастей к ним, сообщает. Как уточняет РИА «Новости», заявка на регистрацию была подана в феврале 2025 года, а решение о регистрации принято в феврале 2026 года.
Товарный знак Lada Parus теперь позволит компании выпускать не только автомобили и их комплектующие, но и различные аксессуары. Кроме того, под этим брендом могут выйти детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
Документы также предусматривают возможность использования товарного знака для услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. Таким образом, Lada Parus может стать новым направлением развития бренда на российском рынке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию нового товарного знака Lada Salut в Роспатент. Роспатент за две недели до этого зарегистрировал товарный знак «Lada Ariva» по трем классам товаров и услуг, не раскрывая имя заявителя.
А в июне 2025 года Роспатент зарегистрировал новый товарный знак Lada Yarus, который будет действовать до лета 2035 года.
Tекст: Валерия Городецкая
Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов заявил в Мещанском суде о готовности искупить свою вину на фронте и «погибнуть на военной операции».
Он подчеркнул, что знаком со всеми условиями службы контрактников и выразил желание отправиться в зону спецоперации даже в статусе рядового, чтобы выполнять любые, даже самые сложные задачи, передает РБК.
В ходе заседания Иванов напомнил, что во времена Великой Отечественной войны существовали штрафные батальоны. «За последнее время, по официальной статистике, которая публикуется в газетах и показывается по телевидению, на фронт была отправлена сотня тысяч различных людей, которые были осуждены или находились на этапе следствия, в том числе по схожим со мной статьям. Более того, отправлялись на СВО люди, которые убили 50 человек, которые отравили», – сказал он.
Иванов добавил, что многие чиновники, осужденные по схожим статьям и отправленные на спецоперацию, погибли, однако ему, по формальным причинам, не дают права «защитить родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя». Иванов подчеркнул, что был нужен Министерству обороны в течение десяти лет, а теперь, по его словам, ему отказывают в возможности служить даже в подразделении «Шторм» на передовой.
Бывший чиновник также заявил суду, что находится в хорошей физической форме, обладает тремя высшими образованиями и ученой степенью, но несмотря на нехватку контрактников в армии, военкомат отказал ему в приеме на службу. Иванов считает, что его уже лишили всего – имущества и возможности бороться за себя. «Наказание свое я уже получил», – добавил он.
Напомним, военкомат отказал Тимуру Иванову в отправке на СВО.
Мещанский суд Москвы отклонил иск Иванова, требовавшего обязать военный комиссариат Москвы ответить на его обращение.
Tекст: Тимур Шайдуллин
Около 15,8 тыс. россиян уже покинули страны Персидского залива, причем за сутки из ОАЭ улетели примерно 7 тыс. пассажиров, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Страны Персидского залива уже покинули около 15,8 тыс. россиян, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Только за последние сутки из ОАЭ смогли вылететь примерно 7 тыс. пассажиров, из них 3,9 тыс. – с начала дня 5 марта.
В Ассоциации отметили, что вывоз россиян продолжается, а объемы перевозки увеличиваются. С 2 по 4 марта из ОАЭ и Омана российские и иностранные авиакомпании выполнили 64 рейса, которыми в Россию вернулись 12,2 тыс. пассажиров. Самолеты прибывали не только в Москву, но и в Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Махачкалу, Казань и Краснодар.
За последние сутки из ОАЭ в Россию было выполнено 35 рейсов из аэропортов Дубая и Шарджи. В ассоциации также сообщили, что до конца дня запланированы еще 11 рейсов, в том числе Flydubai, Utair, «Победа» и S7 Airlines в Москву, Екатеринбург, Казань и Минеральные Воды. Рейс Oman Air WY183 Маскат – Москва задерживается до 18:20 по местному времени, а рейс FZ977 в Минеральные Воды вылетит 6 марта в 00:50.
«Если все рейсы будут выполнены, по итогам 5 марта за сутки из стран Персидского залива в Россию вылетят около 90 самолетов и примерно 17,5 тыс. пассажиров», – говорится в сообщении ассоциации.
Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что до конца недели планируют вывезти всех российских туристов с Ближнего Востока.
Также туроператоры пообещали вернуть средства за аннулированные туры в страны Ближнего Востока в полном объеме. Сейчас доля аннуляций туров в страны Персидского залива не превышает 15%, большинство туристов перебронируют свои поездки.
Напомним, что накануне президент России дал поручение МЧС, МИД и другим ведомствам организовать вывозные рейсы для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.