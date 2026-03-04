Президент Азербайджана Алиев почтил память Хаменеи в посольстве Ирана в Баку

Tекст: Вера Басилая

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 марта посетил посольство Ирана в Баку и выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Исламской республики аятоллы Сейеда Али Хаменеи и множества мирных жителей, передают «Вести».

Глава государства оставил запись в траурной книге, подчеркнув свое сочувствие и поддержку иранскому народу в этот тяжелый момент. В ходе визита Алиев также провел встречу с послом Ирана в Азербайджане Муджтабой Демирчилу, сообщает агентство «Азертадж».

В Иране в среду вечером начнутся траурные мероприятия в память о погибшем верховном лидере Исламской республики Али Хаменеи. Мероприятия продлятся трое суток.

Ранее сообщалось, что Али Хаменеи, погибшего в результате ударов США и Израиля, похоронят в его родном городе Мешхеде.

Корпус стражей исламской революции пообещал отомстить за смерть Хаменеи.