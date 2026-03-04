МИД призвал россиян срочно покинуть Иран

Tекст: Вера Басилая

Захарова заявила, что МИД России настоятельно советует гражданам воздержаться от поездок в Иран и просит находящихся там срочно покинуть страну, передает ТАСС.

Также представитель МИД сообщила, что тем, кто пока остается в Иране, рекомендуется поддерживать связь с российскими дипломатами.

Захарова также выразила признательность властям Азербайджана, Армении и Туркменистана за помощь при эвакуации россиян через соответствующие сухопутные границы. По ее словам, 3 марта в Азербайджан была экстренно вывезена большая группа женщин и детей – членов семей сотрудников российского посольства, откуда они вылетели в Москву.

Отдельно официальный представитель МИД поблагодарила Туркмению за масштабную поддержку при организации безопасного маршрута эвакуации россиян из подвергнувшегося американо-израильской агрессии Ирана. Захарова подчеркнула, что Россия ценит подобную дружбу и всегда готова прийти на помощь гражданам других государств, приводя в пример практику оказания поддержки во время пандемии в 2020 году.

В завершение она отметила, что Москва не забудет содействие своих партнеров и еще раз передала слова благодарности властям Туркменистана, Армении и Азербайджана за организацию альтернативных маршрутов для россиян, покидающих Иран.

Спецборт МЧС России с россиянами, ранее покинувшими Иран, вылетел из Азербайджана в Москву.

Двое сотрудников российского посольства в Тегеране эвакуировались из Ирана через азербайджанскую границу.

Власти Азербайджана организовали вывоз 131 гражданина России автобусами в Баку.