Полиция задержала подростков в торговом центре Москвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сотрудники органов внутренних дел выявили в интернете видеозаписи с дебошем на фудкорте, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

В результате профилактического рейда в отдел доставили 22 граждан, большинство из которых оказались несовершеннолетними.

У задержанных обнаружили перцовые баллончики, пусковое устройство ПУ-3 и боеприпасы к нему.

Также в смартфонах подростков нашли фотографии с запрещенной символикой. Родителей юных нарушителей привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию.

Двоим взрослым участникам инцидента в ТЦ «Саларис» грозит выдворение из страны за нарушение миграционного законодательства. Одного безнадзорного подростка поместили в центр временного содержания для профилактики.

Сотрудники полиции задержали девять человек после массовой драки в московском торговом центре «Щука». В Петербурге правоохранители доставили в отдел 33 подростков за повреждение остановки и троллейбуса.