Иракские силовики попали под смертельный авиаудар в пустыне

При авианалете в иракской провинции Кербела погиб сотрудник сил безопасности

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в центральной части страны на стыке регионов Кербела и Эн-Наджаф, передает ТАСС. Командование подтвердило факт нападения на служащих во время выполнения ими служебных задач.

«Подразделения оперативного командования в Кербеле подверглись авиаудару и обстрелу во время проведения поисковой операции в пустынной местности между Кербелой и Эн-Наджафом. В результате погиб один боец, двое получили ранения», – цитирует заявление портал Shafaq News.

Ранее в среду сообщалось, что при атаке подлодки на иранский военный корабль 101 моряк пропал без вести.

США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана.

ВВС Исламской республики разбомбили американские базы в Персидском заливе и Ираке.