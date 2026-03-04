Число заключенных в России достигло исторического минимума

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, количество заключенных в следственных изоляторах и колониях России достигло исторического минимума, передает ТАСС.

Давыдов сообщил, что на сегодня в местах лишения свободы и СИЗО содержатся 308 тыс. человек, а в следственных изоляторах – 89 тыс. человек. Давыдов подчеркнул, что это самые низкие показатели за всю историю наблюдений.

Чиновник отметил, что снижение числа заключенных связано с курсом на гуманизацию законодательства и правоприменения, который реализуется с 2001 года после принятия нового Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов. По данным Давыдова, в 2001 году в России в заключении находились 1 млн 60 тыс. человек, и страна тогда входила в первую десятку по численности тюремного населения на 100 тыс. граждан.

К 2013 году количество заключенных снизилось до 700 тыс., а Россия опустилась на 30-е место в мировом рейтинге по этому показателю. Сейчас на 100 тыс. населения приходится 209 заключенных. Давыдов добавил, что доля лишения свободы среди назначаемых наказаний также уменьшилась: если четверть века назад этот показатель составлял 40%, то по итогам прошлого года – 26%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова опровергла информацию о том, что Россия использует украинцев в качестве заложников. Суд Екатеринбурга отпустил адвоката Качанова под домашний арест. Преступники за 2025 год вывели из бюджета России 154 млрд рублей.