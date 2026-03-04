В МИД заявили о радиологических рисках из-за эскалации в Иране

Захарова заявила о радиологических рисках из-за эскалации в Иране

Tекст: Елизавета Шишкова

Эскалация напряженности в Иране создает серьезные радиологические риски, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости». В ходе брифинга Захарова отметила: «Снова под удар попадают ядерные объекты Ирана, что не только наносит ущерб глобальному режиму нераспространения, но несет серьезные радиологические риски. Те самые, которые не на бумаге, а на земле».

Кроме того, Захарова осудила действия США и Израиля на Ближнем Востоке, назвав их безрассудными и безответственными, а также обвинила в создании хаоса в регионе. По ее словам, Вашингтон и Тель-Авив творят произвол, грубо попирая нормы и принципы международного и гуманитарного права, что все глубже погружает регион в пучину хаоса.

МИД России также выступил за немедленное прекращение эскалации и возвращение к политико-дипломатическим методам урегулирования, согласно уставу ООН и договору о нераспространении ядерного оружия. Захарова подчеркнула, что якобы иранская угроза служит лишь предлогом для реализации плана по насильственному свержению власти в государстве, неугодном США и Израилю.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные атаковали исследовательский центр Минзадехи.

Строительство новых блоков АЭС «Бушер» в Иране было остановлено.

Связь российских специалистов с руководителями иранской атомной отрасли отсутствует, из-за чего невозможно оценить текущее состояние ядерных объектов в Иране.